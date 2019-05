CORRUPÇÃO Bumlai aguarda sereno ser notificado à prisão, diz defesa Pecuarista foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão

Foto: Geraldo Bubniak / Agência O Globo

José Carlos Bumlai, disse através de sua defesa que espera ser notificado oficialmente da ordem de prisão para ir até à Justiça. Ontem (16), o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), ordenou que o pecuarista de início ao cumprimento de 9 anos e 10 meses de prisão que foi condenado por gestão fraudulenta de instituição finaceira e corrupção.

Daniela Meggiolaro, advogada de Bumlai, disse ao Isto É que: "recebeu com tristeza a notícia que deverá cumprir antecipadamente sua pena e que tem tem plena convicção de que as ilegalidades da sentença e do acórdão condenatórios serão reformadas pelos Tribunais Superiores”, atenuou a defesa.

“Ele aguarda sereno sua intimação pessoal para início da execução nos exatos termos fixados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região”, diz o texto.

Ontem, além da prisão de Bumlai, a justiça de MS determinou a excução de pena do ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, julgou também, embargos de Fernando Antônio Falcão Soares, o Fernando Baiano.

Segundo O Globo, Vaccari, que havia sido condenado por corrupção passiva a 6 anos e 8 meses de prisão, deve cumprir regime inicial semi-aberto e não fechado, como foi apontado na sentença. Já Fernando Baiano cumpre pena em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica, após fechar um acordo de delação premiada.

Fonte: O Globo