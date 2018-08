Caarapó Caarapó: presidente da Câmara aguarda notificação sobre cassação para se manifestar

O vereador André Nezzi (PDT) afirmou que só depois de ser oficialmente notificado vai se manifestar sobre a decisão judicial que cassou o mandato do prefeito de Caarapó, Mário Valério (PR). Na condição de presidente da Câmara Municipal, é Nezzi quem assume o cargo em caso de dupla vacância, como ocorreu esta semana, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato de Valério, punição aplicada também ao vice-prefeito Martim Flores (DEM).

Nezzi pondera que sua preocupação é cuidar das demandas do Legislativo e não comenta uma siutuação que só chegou ao seu conhecimento por meio da imprensa. “Estou focado única e exclusivamente nas questões pertinentes à Mesa Diretora da Câmara, às intervenções solicitadas pelos colegas, ao meu mandato. Fora disso, tenho que esperar a manifestação oficial que deve ser enviada ao Legislativo pelos canais competentes”, reiterou.

O prefeito Mário Valério vem travando uma complexa batalha judicial desde que venceu a disputa eleitoral em 2016, quando foi candidato pela coligação “Para Caarapó Voltar a Crescer” e conquistou 9.718 votos. Em dezembro, dois meses após a eleição e semanas antes da posse, os registros de sua candidatura e do vice foram cassados na 28ª Zona Eleitoral, com base na denúncia de compra de votos, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação feita pelo Ministério Publico Eleitoral.

No entanto, Valério conseguiu liminar para tomar posse e é com esse tipo de recurso que se mantém no cargo, desde então. Agora, foi o ministro-relator Napoleão Nunes Maia, do TSE, quem pediu o restabelecimento de sentença anterior que cassou o mandato do prefeito e do vice. Valério está utilizando seu direito a recorrer da decisão e até o fechamento desta matéria, na manhã de quarta-feira, 29, continuava despachando de seu gabinete, na Prefeitura de Caarapó.