Alexandre Frota Cabo eleitoral de Bolsonaro, Frota ataca Marquezine e alfineta Neymar O ator e candidato a deputado federal ficou irritado com o posicionamento da atriz contra Jair Bolsonaro

Alexandre Frota ficou incomodado com o posicionamento de Bruna Marquezine contra Jair Bolsonaro. Após a atriz aderir à campanha virtual “Ele Não”, que é apoiada por pessoas que não querem o capitão reformado no Planalto, o ator gravou um vídeo atacando a atriz e aproveitou para “alfinetar” Neymar, namorado dela.Na mensagem, Frota faz ligação entre o desempenho da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2014 e 2018 com o apoio de Bruna Marquezine.

“Pessoal, eu estou vendo aí a Bruna Marquezine falando aos quatro cantos, a atriz, que o Bolsonaro não tem o apoio dela. Mas se o apoio dela realmente fosse importante, nós não teríamos perdido a Copa do Mundo, tomado aqueles 7 a 1, se o apoio dela fosse importante, o Brasil não teria sido desclassificado como foi nessa última Copa do Mundo. Valeu, Bruna. Tchau”, disse Alexandre Frota, que é candidato a deputado federal pelo PSL e vem atuando como cabo eleitoral de Bolsonaro nas ruas e nas redes sociais.Campanha “Ele Não”, contra Jair Bolsonaro

Bruna Marquezine se manifestou no Instagram através da ferramenta “stories” de sua conta no Instagram. No início da semana, ela compartilhou um texto da também atriz Maria Ribeiro para justificar sua posição na hashtag #EleNão.“Pra não ficar uma frase solta que está sendo repetida por geral: apesar de respeitar as eleitoras do Bolsonaro, e depois de ouvir que muitas votam nele por uma defesa da família, queria dizer que: 1 – considerar ter uma filha mulher ‘menor’ do que ter um filho homem não é família;

2 – dizer que preferiria um filho morto a um filho homossexual não é família

3 – considerar a gravidez um motivo para que as mulheres ganhem menos não é família, até porque muitos lares no Brasil são tocados sem a figura paterna.

Família é amor incondicional, galera. E nem sempre isso tem a ver com sangue”, concluíram as famosas.