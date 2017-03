Caetano Veloso apoia candidatura de Ciro Gomes para 2018 e vai contra a "marÃ©"

Eleições 2018 Caetano Veloso apoia candidatura de Ciro Gomes para 2018 e vai contra a "maré" "Em entrevista ao Blog do Moreno"

Antes de embarcar nesta segunda-feira (06), à noite para Montevidéu, no Uruguai, onde começa nesta terça-feira (07), uma série de shows pela América do Sul, o cantor Caetano Veloso, revelou ao Blogueiro carioca, Moreno, que acredita que Ciro Gomes seria a melhor das opções colocadas para a sucessão de Michel Temer. O artistas ainda afirmou que reconhece que, ao assumir a candidatura de Ciro, está na contramão de vários amigos intelectuais e artistas, como o próprio Chico Buarque, que subscreveu ainda a pouco em sua rede social um manifesto em defesa da candidatura do ex-presidente Lula, sob o título “Lula já!”.

--- É bom que as posições sejam definidas, pois isso só estimula, agita, o debate.

Ao blog, Caetano ressaltou que a sua posição em defesa da candidatura de Ciro Gomes já havia sido manifestada em artigo que escreveu para a revista eletrônica “Fevereiro”, da qual é colaborador.

Ele já previa, nesse artigo, o surgimento do movimento pró-Lula, tanto que, a certa altura do texto escreveu:

--- A volta de Lula? O pensamento sobre 2018 trouxe a hipótese. Lula é um líder de grandeza incomparável, talvez só Getúlio. Seu discurso em resposta à estranha decisão do juiz Moro de expedir uma condução coercitiva para levá-lo a depor sem que ele tivesse se negado a fazê-lo mostrou um político potente. Pouco depois, ele já aparecia como um ex-líder. Entristece, mas a fórmula de liderança populista é algo que me sugere retrocesso a velhos males latino-americanos.

Sobre a candidatura de Ciro, Caetano lembrou:

--- Votei em Ciro Gomes na eleição de 1998: eu não era a favor da reeleição. Agora, sabendo-o possível candidato, penso em voltar a fazê-lo. O discurso de Mangabeira em sua volta ao PDT, que vi na internet, me convenceu. (Com informações do Blog do Moreno).