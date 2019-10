RETROCESSO Caixa Cultural começa censura a espetáculos e projetos com temas de gênero Pelo menos seis projetos com assuntos que vão de feminismo a ditadura foram suspensos nos últimos dois meses

No aniversário de 50 anos do golpe militar, palestras relembram as mulheres que marcaram a produção cultural à época. Assim agia a Caixa Cultural em 2014. Foto: Reprodução

Altamente perigosa, a “guerra fria” travada entre o governo Bolsonaro e a classe artística pode trazer danos irreparáveis ao processo de democratização brasileiro. O que figura como ‘censura’, antes já pisoteados, os artistas do Brasil sempre emergiram e devem sustentar a dificuldade momentânea. Prova disso, vários espetáculos apoiados pelo estado brasileiro tiveram cortes, ao menos seis deles, chamam atenção.

Grande parte dos projetos culturais que tiveram repasses públicos negados ou mesmo retirados, são àqueles que abordam causas LGBT e temas históricos sociais colonizadores.

A Caixa Cultural, ‘braço da Caixa Econômica voltada ao apoio direto a produtos culturais’, cancelou repasses já aprovados a mostra de cinema da cineasta Dorothy Arzner, que discutiria temas feministas e homossexualidade.

Já na semana anterior, no sábado (28), um dia antes de ser iniciado um ciclo de palestras sobre democracia, história, ciência e ambiente também foi suspenso. Os organizadores do evento foram notificados pelo e-mail. A justificativa foi a de que os organizadores mudaram títulos de palestras sem aviso prévio antes de assinarem o contrato. Procurada, a assessoria da Caixa diz que as razões para a decisão foram unicamente técnicas.

Eles relatam ter ouvido informalmente que projetos financiados pelo banco público estão passando por crivo da Secom, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, antes que sejam liberados.

Para Marcella Jacques, curadora do painel que celebraria a diretora lésbica Dorothy Arzner, o cancelamento da mostra se soma à campanha contra “temas que têm sido combatidos pelo governo atual”.

“A gente acredita que é um ato de censura pelo tema”, afirma a produtora, que preparava o evento para novembro.

Ela foi notificada sobre o recuo em um e-mail. “Questionamos a diretora de marketing, e ela negou que fosse por causa do conteúdo do evento. Alegou que seriam problemas de estrutura, porque o prédio está em reforma”, diz.

Depois de várias cobranças, a Caixa respondeu aos organizadores do evento que “revê sua pauta cultural a todo momento” e que “a garantia da execução de um projeto só se estabelece a partir da assinatura do contrato entre a instituição e a proponente”.

A assessoria de imprensa da instituição não se pronunciou sobre o cancelamento. Informou que não teve tempo hábil para levantar as informações — o pedido foi enviado na tarde de segunda (30) e ficou sem resposta até o início da noite de terça (1º).

No Rio de Janeiro, nesta semana, também houve o cancelamento de sessões de “Caranguejo Overdrive”,

peça já programada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, segundo os produtores.

As sessões aconteceriam nos próximos dias 9 e 10, em uma programação comemorativa dos 30 anos do CCBB, e chegaram a ser divulgadas na internet. Segundo produtores do espetáculo, o cancelamento não foi justificado.

Eles afirmam ainda que o texto do espetáculo, que já tem uma carreira de cinco anos de apresentações em diversos estados, foi sendo modificado de acordo com o contexto político e passou a abordar questões relacionadas à Amazônia e às milícias.

"Infelizmente situações como essa vem se tornando cada vez mais recorrentes nas instituições de cultura do Brasil e, mais especificamente no contexto de celebração de uma instituição do porte do CCBB, só poderíamos manifestar o nosso pesar", diz nota divulgada pelos criadores da peça.

Procurado, o CCBB informou que está em contato com a produção do evento comemorativo para verificar a necessidade de ajuste na programação da qual a peça faz parte.

Em setembro, uma peça que tem entre as personagens uma travesti também enfrentou problemas na Caixa de Brasília. A Cia. Dos à Deux deixou de apresentar “Gritos” depois que a instituição pediu detalhamentos sobre a peça.

Na configuração aprovada originalmente, a companhia encenaria duas produções. A Caixa, contudo, só cobrou informações extras sobre a história que trata de gênero e que contém cenas de nudez.

A Folha pediu à Caixa uma lista de todos os projetos de seu edital cultural mais recente que tiveram o patrocínio anulado e as justificativas. Indagou ainda se é comum haver cancelamentos de atividades aprovadas em seleções públicas da instituição. Ainda não houve resposta.

Fonte: Folha de S. Paulo.