IMPEACHMENT Camapuã: Câmara aprova segundo pedido para julgar cassação de prefeito Pedido teve apoio de cinco vereadores; três votaram contra e um se absteve

Por cinco votos a três a Câmara de Vereadores de Camapuã decidiu ontem (terça-feira, 22) instituir uma Comissão Processante que irá julgar o pedido de impeachment feito pelo prefeito Delano de Oliveira Huber (PSDB), acusado de improbidade administrativa pelo advogado público do Município Orlando Fruguli Moreira. Dos nove integrantes da Câmara de Vereadores, apenas o ex-prefeito Hugo Bomfim (DEM) se absteve de votar.

É o segundo processo semelhante que Huber enfrenta este ano. Em maio, escapou por um triz, quando foi denunciado pelo Ministério Público Estadual também por crimes de improbidade, como o mau uso de verbas públicas e irregularidades na manipulação do orçamento. O placar de cinco a quatro salvou Huber da degola.

Agora, as acusações contra o alcaide tucano constam de um enredo que inclui boletins de ocorrência policial por ameaças, violação de ambiente e equipamentos de trabalho, perseguição política, infrações administrativas, abuso de autoridade, quebra de decoro e práticas ilegais na gestão pública.

Com 15 anos de carreira, Orlando Fruguli Moreira protocolou a representação na Câmara Municipal no dia nove deste mês. Ele conta com a cobertura da Ordem dos Advogados do Brasil. No ano passado, uma ação popular (de número 0801508-90.2018.8.12.0006) denunciou Huber e seu secretário de Assuntos Jurídicos, Wilson Tadeu de Lima, por “conduta desrespeitosa” contra servidores municipais.

SINUCA

Ao se justificar porque não quis votar contra ou a favor da Comissão Processante, o vereador Hugo Bomfim disse ter ficado numa sinuca de bico. Provavelmente, referia-se ao fato de ter dado um dos cinco votos que salvaram o prefeito no julgamento anterior. No entanto, Bomfim foi o escolhido para presidir a Comissão. Os outros integrantes são os Altmir Abdias Juvêncio de Almeida, o Chitão (PTB), da base do prefeito, e a Dra. Márcia Pereira (MDB), um dos nomes do partido para a disputa sucessória de 2020.

Eleito com 55,15% dos votos, contra 44,85% do emedebista Manoel Ney, seu principal concorrente nas últimas eleições, o empresário e pecuarista Delano de Oliveira Huber tem 44 anos e é membro de uma família de muitas posses, dona de grandes criações de gado e outros negócios.