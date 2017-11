Câmara ‘abraça’ projeto de Chiquinho Telles que homenageia ‘Governador Pedrossian’

Aprovado por unanimidade em segunda votação, nesta terça-feira (21/11), projeto de lei de autoria do líder na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD), denomina todo o complexo ferroviário de “Esplanada Ferroviária Governador Pedro Pedrossian”, localizado na avenida Calógeras.

A razão pela qual escolheu a Esplanada Ferroviária para homenagear o “Pedro do Povo”, justificou o parlamentar, foi o fato de o saudoso ex-governador ter atuado na época como chefe da divisão da ferrovia em Campo Grande; assessor do presidente da Rede Ferroviária Federal, no Rio de Janeiro e diretor superintendente da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em Bauru (SP).

O vereador manifestou que está muito feliz em homenagear um dos maiores governadores que esse Estado já teve em toda sua história. Ele foi contundente ao afirmar que “Campo Grande devia uma homenagem a esse grande homem que construiu a cidade, pois se tirarmos as obras de Pedrossian, nossa Capital vira quase uma ‘Serra Pelada’”, acrescentando que “as grandes obras saíram das mãos do engenheiro Pedro Pedrossian, que inclusive morou na Esplanada Ferroviária”.

Como morador das Moreninhas, um dos bairros que Pedrossian construiu, Chiquinho Telles considerou nada mais justo apresentar um projeto de lei, reconhecendo o trabalho do ex-governador. “Esta é uma homenagem a um grande homem público que fez muito por Mato Grosso do Sul, e em especial pela nossa Cidade Morena”.