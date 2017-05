Cidade Câmara discute trânsito da Capital em audiência pública

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal, presidida pelo Vereador Delegado Wellington, realiza Audiência Pública, na próxima quarta-feira (3), às 14 horas, para discutir “Trânsito na Capital e suas conseqüências”.

O objetivo principal da audiência é traçar ações e metas para reduzir e prevenir a violência no trânsito, garantindo a vida, liberdade, integridade, mobilidade urbana, direito ao trabalho e ao patrimônio das pessoas, uma vez que o mês de Maio é discutido o “Maio Amarelo”, com a intensificação das medidas de prevenção no trânsito.

A Comissão Permanente de Segurança Pública é composta ainda pelos vereadores: Odilon de Oliveira, André Salineiro, Dharleng Campos e Otávio Trad.