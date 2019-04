CONGRESSO NACIONAL Câmara dos Deputados lança hoje Frente Parlamentar Brasil-China Evento conta com a participação de empresários e lideranças de MS

Primeiro evento de peso a ser realizado na Câmara Federal após as polêmicas envolvendo o governo brasileiro e a China, o lançamento da Frente Parlamentar do Congresso Nacional Brasil-China acontece hoje, quarta-feira (03) com a participação do embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, além de parlamentares, lideranças, autoridades e empresários dos dois países.

Comandada pelo deputado Fausto Pinato (PP-SP), a Frente Parlamentar Brasil-China foi criada em 2015 com o objetivo de estreitar as relações de intercâmbio e cooperação comercial entre os países, que só em 2018, negociaram mais de US$ 90 bilhões. “O evento será especial porque celebra os 10 anos da China como a principal parceira comercial do Brasil. Prezamos pela diplomacia brasileira que privilegia os resultados econômicos na cooperação internacional, a fim de que o agronegócio possa não só manter, mas aumentar o volume e as divisas das exportações do setor”, declarou o deputado, que também é presidente da Comissão de Agricultura da casa.

De Mato Grosso do Sul, uma comissão formada por representantes de instituições e empresários irá a Brasília participar do evento, que teve início as 10h no Auditório Nereu Ramos.

“O Brasil e a China vêm mantendo uma relação comercial muito forte e que está destinada a crescer mais ainda. O Brasil, e aqui vale a pena destacar o Mato Grosso do Sul, possui capacidade de produção para atender parte da demanda chinesa por grãos e sementes. Além disso, há indicações de investimentos cada vez maiores em indústrias chinesas no Brasil e nosso estado está pronto para ser destino certo”, afirma Guto Dobes, CEO do LIDE MS, grupo que encabeça a visita à Brasília.

EVENTO

Dando sequência às atividades, o LIDE MS realiza, no dia 23 de abril, o Almoço-Debate Brasil China em Campo Grande, que irá reunir importantes empresários e autoridades públicas de uma das maiores potências econômicas do mundo para discutir temas de relevância nacional sobre o desenvolvimento econômico, ética e gestão. Já estão confirmadas as presenças do Deputado Federal Fausto Pinato, além do Cônsul e Embaixadores Chineses.

SOBRE

O LIDE é uma organização de caráter privado que reúne empresários em diversos países, com o objetivo de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social. Por meio de palestras, seminários e encontros, promove o fomento à indústria e comércio, além de sensibilizar o empresariado para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. O grupo já está presente em vários estados do Brasil, reunindo 1700 empresários, que representam 63% do PIB nacional, além de outros 13 países, entre eles Estados Unidos, Chile e Portugal. Para outras informações, acesse www.lidematogrossodosul.com.br.