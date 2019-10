MUNDO Câmara dos EUA formaliza processo de impeachment contra Trump Audiências de investigação serão transmitidas ao público e presidente poderá apresentar testemunhas de defesa

A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, abriu um inquérito de impeachment contra o presidente americano, Donald Trump - Foto: Scott Applewhite/AP

A formalização do processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aprovada nesta quinta-feira, 31, após votação na Câmara dos Deputados. A resolução que passou na Casa permitirá aos legisladores interrogarem publicamente as testemunhas e elaborarem um relatório final.

A votação é o primeiro teste formal de apoio para o inquérito que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, lançou no dia 24 de setembro. A investigação apura se Trump pressionou a Ucrânia a ajudar sua campanha à reeleição em 2020, acusação que ele nega.

Com a resolução aprovada, a dinâmica do processo muda. Agora, os advogados do presidente poderão acompanhar os depoimentos do Comitê de Inteligência da Câmara e convocar testemunhas de defesa. Ao Comitê, presidido pelo democrata Adam Schif, será delegada a função de convocar testemunhas para serem ouvidas publicamente.

Após a fase de coleta dos depoimentos, o conselho será responsável por elaborar o documento que será enviado ao Comitê de Justiça e criará a argumentação para o impeachment. Somente então o processo será levado ao plenário da Câmara e, posteriormente, ao Senado.