Câmara Municipal de Campo Grande Câmara empossa membros da nova Mesa Diretora do biênio 2019-2020

Foram empossados, na tarde desta terça-feira (1º), os membros da Mesa Diretora, que vai conduzir os trabalhos da Câmara Municipal de Campo Grande no biênio 2019-2020. Os vereadores Prof. João Rocha (presidente), Cazuza (1º vice-presidente), Eduardo Romero (2º vice-presidente), Ademir Santana (3º vice-presidente), Carlão (1º secretário), Gilmar da Cruz (2º secretário) e Papy (3º secretário) vão dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa pelos próximos dois anos.

“Estamos iniciado um novo ciclo. Do mesmo jeito que temos pontos de vista divergentes, nós sentamos e conversamos, nos reunimos, e acabamos nos entendendo, pois é isso que a população quer. É nossa obrigação fazer isso com equilíbrio, paciência, tolerância e maturidade. Tenham certeza que aqui tem um grupo de homens e mulheres que buscam fazer o melhor para a cidade”, discursou o presidente. “Nosso primeiro desafio é manter essa unidade e firmeza de propósitos, entre os dois poderes. Somos todos responsáveis por isso. Firmo compromisso de respeito, consideração e gratidão para cada um dos colegas e que possamos, de forma unida, marchando firme, acreditando nos valores que nos norteiam, enfrentar os dois últimos anos”, afirmou.

A Mesa Diretora foi eleita em sessão de eleição realizada no dia 5 de abril de 2018. Para o prefeito Marquinhos Trad, que participou da solenidade, não trata-se meramente de um ato formal. “Algumas pessoas entendem que esse ato é apenas formal, determinado por leis que regram a convivência do exercício da cidadania de uma cidade. Mas, para aqueles que têm a noção exata do princípio constitucional e da simetria do direito administrativo, sabe a importância da formalização de homens e mulheres que conduzem uma instituição autônoma e independente. Nós estamos dando um exemplo de respeito, maturidade e consciência. Há posicionamentos diferenciados, mas todos somos Campo Grande. Que Deus abençoe essa nova composição da mesa de trabalhos, pois nossa cidade merece voltar a ser feliz”, desejou.

A memória da professora Rose Rocha, que faleceu em maio do último ano após uma longa luta contra um câncer, também foi lembrada durante a posse. Para o prefeito, o legado da esposa do Prof. João Rocha sempre será lembrado pelos campo-grandenses. “A professora Rose partiu. E podem ter certeza absoluta que ela sempre vai estar na memória daqueles que são vocacionados na galeria história dos homens e mulheres bem sucedidas dentro de uma cidade”, afirmou.

Os trabalhos legislativos retornam normalmente no próximo dia 4 de fevereiro, com a Sessão Inaugural de abertura da 3ª sessão legislativa da 10ª legislatura.