Caarapó Câmara entrega Título de Cidadão Caarapoense para 12 personalidades

Em um ambiente muito bem decorado, a Câmara Municipal de Vereadores de Caarapó, realizou na noite desta quinta-feira (14), a entrega de Título de Cidadão Caarapoense a 12 personalidades. O evento aconteceu no salão do Rotary Club e contou com a presença de autoridades políticas, homenageados, famílias e convidados.

A solenidade foi alusiva aos 59 anos de emancipação político-administrativo de Caarapó, e tinha como objetivo homenagear pessoas que contribuíram e contribuem com o desenvolvimento político, econômico, cultural e social do município em diversas áreas.

Além do presidente da Câmara de Vereadores, André Nezzi e dos demais vereadores do município, o evento contou com a presença do prefeito Mário Valério, do vice-prefeito Martim Flores, e do deputado estadual,George Takimoto homenageado da noite através de indicação dos 11 vereadores do Vale da Esperança.



De acordo com o presidente da Câmara Municipal, André Nezzi (PDT), as homenagens foram feitas às personalidades da classe política, médica, educação, produtores e líder indígena, além de um espaço para empresários, membros de entidades, religiosos e voluntários.

O presidente disse ainda que Câmara de Vereadores se sente honrada em poder homenagear as pessoas que fizeram e continuam fazendo a história de Caarapó. “Meus parabéns a cada cidadão homenageado nesta noite e obrigado a todos que vieram abrilhantar a nossa festa”, observou.



Confira a lista de homenageados



Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/2017, de autoria do Vereador Alécio Soares Martins, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadão Caarapoense ao Ilmo. Senhor Zenildo Isnarde.



Projeto de Decreto Legislativo Nº 002/2017, de autoria do Vereador André Luís Nezzi de Carvalho, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadã Caarapoense à Ilma. Senhora Lourdes da Silva.



Decreto Legislativo Nº 003/2017, de autoria do Vereador Aparecido dos Santos, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadão Caarapoense ao Ilmo. Senhor Arlindo de Moura.



Projeto de Decreto Legislativo Nº 004/2017, de autoria do Vereador Edson Montanhere Baratella, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadã Caarapoense à Ilma. Senhora Teresinha Aparecida da Silva Batista.



Projeto de Decreto Legislativo Nº 005/2017, de autoria do Vereador Gilberto Segóvia, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadão Caarapoense ao Ilmo. Senhor José Anselmo Carneiro.



Projeto de Decreto Legislativo Nº 006/2017, de autoria do Vereador Gilson José da Silva, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadão Caarapoense ao Ilmo. Senhor Orélio Fonseca.



Projeto de Decreto Legislativo Nº 007/2017, de autoria do Vereador Luiz de Almeida Miranda, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadão Caarapoense ao Ilmo. Senhor Irandi Francisco Paulo.



Projeto de Decreto Legislativo Nº 008/2017, de autoria do Vereador Manoel Batista de Souza, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadão Caarapoense ao Ilmo. Senhor Olavo Trindade Canepelle.



Projeto de Decreto Legislativo Nº 009/2017, de autoria do Vereador Manoelito Felix de Oliveira, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadão Caarapoense ao Ilmo. Senhor José Bonifácio Neto.



Projeto de Decreto Legislativo Nº 010/2017, de autoria da Vereadora Marinalva de Souza Farias da Costa, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadã Caarapoense à Ilma. Senhora Maria Lurdes Portugal.



Projeto de Decreto Legislativo Nº 011/2017, de autoria do Vereador Odirlei Luiz Longo, que Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadão Caarapoense ao Ilmo. Senhor Nelson Pereira de Souza.



Projeto de Decreto Legislativo Nº 012/2017, de autoria de todos Vereadores, que Dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadão Caarapoense ao Ilmo. Senhor George Takimoto.