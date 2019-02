Vereador Ademir Santana Câmara inicia atividade legislativa e Ademir vislumbra mais avanços

Com a presença do prefeito Marquinhos Trad, do PSD, secretários municipais, lideranças sociais e outras autoridades, a Câmara Municipal de Campo Grande deu início nesta segunda-feira, 4, às atividades legislativas de 2019. A sessão, presidida pelo vereador João Rocha, do PSDB, mesmo sendo a inaugural da legislatura, deixou clara a determinação dos parlamentares de continuar fazendo a diferença na promoção do desenvolvimento local.

Segundo o vereador Ademir Santana, do PDT, as 43 mil proposições contabilizadas em 2018 demonstraram que a representação popular está sendo fidelizada e produtiva, com a tendência de ficar ainda mais intensa este ano. Mesmo em seu primeiro mandato, Ademir Santana tem experiência na interlocução política e social, graças a seus mais de 25 anos de atuação no movimento comunitário e nas lutas democráticas e populares.

O presidente da Casa, João Rocha, apontou em seu discurso de abertura a expectativa desenhada pelo colega Ademir Santana, pontuando que a Câmara quer dar continuidade e aperfeiçoar o trabalho harmônico com o Executivo, cada um preservando sua autonomia, mas ambos interagindo em favor do interesse dos campo-grandenses.

Ademir Santana reforça, enfatizando que o Legislativo traz o exemplo de um ano frutífero em 2018 e empenho redobrado para fazer mais ainda em 2019. Além de fiscalizar as ações do Executivo, fortalecer a democracia e trabalhar com transparência, os vereadores têm consciência da responsabilidade, disse Ademir. Para ele, com independência, mas harmonicamente, os poderes podem seguir somando suas ações e ideias para atender as legítimas aspirações da sociedade.