Câmara Municipal de Caarapó realiza última sessão e entra de recesso

A Câmara Municipal de Caarapó realizou sua última sessão ordinária antes do recesso parlamentar de final de ano nessa terça-feira (19).



De acordo com a Lei Orgânica do município: "são considerados recessos legislativos os períodos de vinte e um de dezembro a trinta e um de janeiro e de onze a vinte e três de julho". Dessa forma, o parlamento volta suas atividades no dia 31 de janeiro com a primeira sessão do ano de 2018 prevista para o dia 6 de fevereiro.



Na oportunidade os vereadores fizeram uso da tribuna destacando seus trabalhos, parabenizaram a mesa diretora pela condução das pautas e elogiaram a gestão do presidente André Nezzi pelo bom bom trabalho na casa de leis, destacado-o como moderno.



André Nezzi em suas considerações finais agradeceu a todos e explanou um breve resumo dos trabalhos apresentados no decorrer de 2017 sendo; 750 Indicações, 105 Requerimentos, 51 Projeto de Leis aprovados, 27 Moções apresentadas.



O presidente do legislativo ainda destacou as melhorias que foram feitas na estrutura-interna da casa, entre elas no plenário, a implantação da TV Câmara (transmite as sessões em tempo real), do Portal da Transparência (já funcionando em fase de teste), inclusão dos servidores do legislativo no convênio com a Cassems e principalmente do montante economizado (quase R$ 1 milhão) do duodécimo do Legislativo, para contribuir com o Poder Executivo, sendo que R$ 120 mil já foi definido que será repassado ao hospital beneficente São Mateus. Vale ressaltar que para essa legislatura os vereadores caarapoenses diminuiram seus vencimentos em 20% e mantiveram o limite de no máximo 2 diárias no mês.



“Com isso conseguimos essa economia considerável, sem contar os recursos que cada parlamentar viabilizou com seus representates nas esferas estadual e federal, que vão atender diversas demandas do município para o orçamento de 2018.”, concluiu o presidente.



Para o ano que vem Nezzi disse que pretende implantar o cartão de ponto na casa e digitalizar todos os documentos e projetos existentes, além de tentar superar as economias feitas eesse ano no repasse do duodécimo.



“Agradeço a todos os colegas vereadores desta casa pela colaboração e compreensão, principalmente aos membros da mesa diretora que me auxiliam na conduçãodas sessões, assim como as comissões permanentes. Agradeço também a todos os funcionários desta casa de leis que contribuíram para o andamento dos trabalhos do dia a dia, agradeço a imprensa em geral sempre presente e a todos os munícipes e principalmente os que fazem presença durante as sessões. Desejo a todos um bom natal e um excelente final de ano em família” finalizou André Nezzi