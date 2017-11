Educação Campo Grande: ano letivo começa sem entraves, assegura secretária

Nos quatro anos que antecederam a gestão de Marquinhos Trad (PSD), a Rede Municipal de Ensino não conseguiu oferecer cumprir obrigações fundamentais com a comunidade escolar. Como exemplo desse desacerto, o atraso na entrega dos kits de material escolar e uniformes tornou-se um símbolo de má gestão na política pública de ensino. A brutal queda de qualidade e de rendimento escolar em Campo Grande ainda está refletida nas baixas avaliações do Ideb (Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico), uma das peças do desastre gerencial herdado por Marquinhos.

Este cenário, no entanto, já apresenta sinais alentadores de mudança. Há menos de 20 dias no cargo – tomou posse em 31 de outubro -, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, já tem alinhadas as prioridades da Pasta para fechar o exercício e o planejamento do próximo ano letivo. Formada pela Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista (Esefap) e pós-graduada em Gestão Escolar e Políticas Públicas pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), é efetiva da Rede Municipal de Ensino desde 1996 e era a adjunta da secretária a quem sucedeu, Ilza Mateus.

SEM ENTRAVES - O ano letivo de 2018 vai começar e terminar sem os sustos e desencontros do quatriênio que precedeu a atual administração. Quem garante é o prefeito Marquinhos Trad, confiante no modelo educacional que está implantando e no desempenho de sua equipe. “Estamos tomando todas as providências para que o calendário seja observado rigorosamente de acordo com o planejamento”, assegura Elza Ortelhado. “O prefeito nos dá total suporte para que a política pública de ensino do Município volte a ser uma das mais bem-sucedidas do País”, completa.

A Secretaria (Semed) já planificou para o ano letivo de 2018 os processos de matrícula digital, a entrega dos kits de uniforme e material escolar, a merenda de qualidade, a gestão democrática (com eleição de diretores, cujo projeto será votado pela Câmara de Vereadores), a seletiva para coordenação pedagógica, implantação do programa “Educação em Foco” (formação continuada envolvendo professores e administrativos), implantação do Ensino à Distância para Jovens e Adultos (EJA), dos 18 aos 29 anos e a Avaliação de Diagnóstico para o Ensino Fundamental, que mede o conhecimento dos alunos e afere o aproveitamento, com as intervenções pertinentes.

Elza Ortelhado destaca ainda os investimentos na rede física, mencionando a retomada de obras dos Centros de Ensino Infantil (Ceinf´s) do Noroeste, Centenário e Nascente do Segredo. A escola do Varandas do Campo também está sendo estruturada para funcionar na rede de educação infantil, segmento que terá sua capacidade ampliada em 2.135 vagas.

Segundo a secretária, o planejamento em execução é ambicioso, mas realista, focalizando entre seus principais objetivos a recuperação de Campo Grande nos índices de avaliação do Ideb. “Não podemos dizer que estamos colhendo agora os frutos desta administração que está em seu primeiro ano. Há todo um trabalho pedagógico e de total envolvimento da Semed para que, gradualmente, voltemos a pontuar com os melhores índices”, assinalou. “Como o Ideb é feito de dois em dois anos, estou segura que nas próximas aferições estaremos em posições de destaque. Este ano já realizamos várias ações nas escolas, com palestras, aulões e outras intervenções, todo voltado para o Ideb”, concluiu.