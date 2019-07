CARLOS ALBERTO ASSIS Campo Grande ganhou um olhar moderno e edificador, diz Assis Secretário especial de Governo: parceria Estado-Município põe a cidade na melhor rota do futuro

Para entender a grandeza de Campo Grande é preciso dimensioná-la naquilo que o seu próprio nome sugere. Não é somente uma cidade grande. É uma cidade sempre maior, porque o seu tamanho não se mede pela localização estratégica ou pela natureza privilegiada. O melhor é a sua essência humana, de respirações acolhedoras e vocação para construir ruas largas, prédios majestosos e convivências sólidas.

É dentro desse universo que Carlos Alberto Assis planta e colhe os ensinamentos com os quais procura dar o melhor de si, em retribuição a tudo que recebeu da sua terra e de sua gente. Ele define, simples e objetivo, o grau de responsabilidade com que assumiu o encargo de ampliar aos campograndenses a visibilidade das intervenções do Estado e da parceria com o Município. Com isso, o Secretário especial do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) deduz que a visão de fatos concretos acentua na população uma sensação confiante e de segurança, ao sentir-se alvo de diferenciada atenção por parte de dois gestores que “governam para as pessoas”.

Ao realçar a “identificação futurista e humanizadora” que carimba a presença do Estado na capital sulmatogrossense, Assis se realiza no papel que está cumprindo: “Precisamos fazer de tudo para estar à altura de gestores que governam com as pessoas e para as pessoas”. A frase não é apenas um gesto de reconhecimento ao apoio do governador ou à permanente disponibilidade do prefeito Marquinhos Trad (PSD), mas a todo o ambiente conceitual que alicerça os mais de R$ 1 bilhão 200 milhões de investimentos já materializados na cidade, com ênfase em iniciativas como o Projeto “Juntos por Campo Grande”.

VIDA NOVA - Se antes da atual administração as mãos do Governo já estavam estendidas à Prefeitura em obras e serviços, com a investidura de Marquinhos Trad os laços dessa articulação ganharam vida nova. “Os investimentos em todas as frentes, sobretudo na promoção humana e infraestrutura, remoçam a morena, restituem e realimentam valores e propõem uma combinação autêntica entre sociedade e poder publico”, define Assis.

Estas abordagens chegam com a autoridade e a experiência de quem transita há décadas na diversidade da interlocução social e política da cidade. Sua desenvoltura tem bases firmes: formado em Educação Física, desportista militante e ex-gerente de banco, Assis acumulou conhecimentos e relações que o levaram aos caminhos da política, de dirigente esportivo a posições executivas e de liderança, principalmente à frente de secretarias e espaços públicos municipais e estaduais. Não teve êxito na primeira tentativa de ganhar um mandato eletivo, porém viu sua inserção política afirmar-se e crescer quando foi elemento de ponta na organização, coordenação e mobilização das campanhas vitoriosas de Azambuja na sucessão estadual.





E os desafios mais complexos foram se sucedendo. Primeiro, ao ser escalado pelo governador para chefiar a Secretaria de Administração e Desburocratização. E o desportista Assis, um estranho nesse ninho técnico, assegurou ao governo conquistas tão expressivas que ajudaram o Estado a alcançar os primeiros lugares nos rankings de desempenho, elaborados por indicadores nacionais.

Assegurada a reeleição após um exaustivo segundo turno, Assis já estava no trecho dos desafios. Na reunião que deu início ao segundo mandato, Azambuja comunicou que três executivos de primeiro escalão seriam os responsáveis por todo o funcionamento e pelos resultados do governo, com Eduardo Riedel encarregado de formular a gestão estratégica e Sérgio de Paula a dinâmica da articulação política. Coube a Assis a incumbência de revelar, com totais nitidez e abrangência, as marcas de forma e conteúdo da presença do Estado em Campo Grande.





FÔLEGO - Mesmo sob constantes pressões da conjuntura recessiva no mundo, a gestão municipalista de Reinaldo Azambuja mantém um fôlego impressionante que assegura investimentos nas 79 cidades. Com esse cuidado, o governo destacou seus interlocutores para cada microrregião. Pesa sobre Campo Grande uma enorme sobrecarga: é o polo que concentra a maior remessa de demandas – locais e de pelo menos 15 municípios. As finanças e a estrutura da municipalidade não suportam o custo financeiro e operacional. E é para esse chamado que a ação governamental vai além de suas próprias licitações para acudir um apelo que, mesmo nas emergências, é um apelo de futuro, como pontua Assis.

As obras com que os moradores e visitantes se deparam em todos os cantos da cidade expõe a preocupação dos gestores com as prioridades de uma população que se habituou a refinar seus níveis de exigência à medida que o desenvolvimento dá seus passos, analisa Assis. Ele enumera alguns investimentos: a reordenação viária com as rotatórias sinalização da Via Parque e Costa e Silva; a revitalização de grandes corredores viários como a Avenida Euler de Azevedo e o trecho urbano da BR-262, no Distrito Industrial (Indubrasil); os hospitais do Câncer e do Trauma; a Universidade Estadual (Uems) – e dezenas de melhorias com serviços e obras de restauração, ampliação, construção e modernização nas áreas de segurança, educação, saúde e logística.





Assis fala apontando sempre para o futuro e desenhando esperanças. Chega a ficar emocionado quando repete sua intimidade afetiva com o esporte. Carrega ideias e sonhos, um deles o projeto para resgatar a pujança do futebol. “Pode ser resgatando a grandeza do Operário e do Comercial. Ou então abrir caminho para um outro clube. O objetivo é recolocar Campo Grande no cenário das grandes disputas nacionais, na série A do Brasileirão”, vislumbra o comercialino Assis.

Não por acaso, as mãos parceiras do Estado e do Município operaram os meios para a recuperação das duas principais praças esportivas da capital, o Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) e o Ginásio de Esportes do Guanandyzão. Quem sabe, neste espaço, sediando em breve partidas com as seleções brasileiras de basquete, vôlei e handebol, conjectura, com o olhar direcionado para a satisfação das pessoas. “O esporte une, iguala e emociona”, filosofa.

Todavia, as maiores esperanças de progresso que Assis semeia no dia-a-dia da sua cidade estão nos avanços estruturantes que farão de Campo Grande o principal núcleo de conexão do Mercosul e de Mato Grosso do Sul a capital do bloco continental. A rota bioceânica, que já saiu do papel e está com as primeiras obras na planilha, e a capacitação plena da cidade, para que seja também receptora e irradiadora turístico de ponta no Centro-Oeste, constam da expectativa com que se edifica o modelo ideal de desenvolvimento: humano, sustentado e inteligente.





AVANÇOS - Assis fia-se nos avanços da tecnologia e nas bases científicas para garantir os meios de nutrição de tantos sonhos, como a preservação ambiental e a exploração do potencial progressista regional, fonte de empregos e divisas. “Temos o Pantanal, as regiões de belezas naturais como Bonito e Bodoquena, os lugares para o turismo de pesca e para todas as modalidades de visitação e usufruto. Mas precisamos de um centro receptor e irradiador, que também seja atrativo e ofereça a estrutura necessária de logística, acomodação e transporte. E Campo Grande é a cidade mais indicada. Por isso se deve cuidar dela com singular atenção e todo carinho, como estamos fazendo”.

O otimismo de Assis, pelo que denotam seus argumentos, análises e conceitos, está bem calçado. Não apenas na projeção de um sonhador, mas na asa de uma realidade visível para cada um dos quase 900 mil habitantes da capital de Mato Grosso do Sul. É a visibilidade que o interlocutor de Reinaldo Azambuja junto à Prefeitura vem dando à presença do Estado na aldeia que José Antonio Pereira fundou há 120 anos para andar sempre à frente de seu tempo.