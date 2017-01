Positivo Campo Grande já revela novo ânimo com início de Marquinhos Cresce repercussão positiva e até adversários reconhecem acerto nas intervenções do prefeito

Ainda é prematuro fazer uma avaliação conclusiva, mas em menos de uma semana de mandato - e numa comparação com os quatro anos da dupla Alcides Bernal-Gilmar Olarte - as intervenções do prefeito Marquinhos Trad (PSD) dão aos campograndenses a impressão de que o tempo perdido será recuperado. E esta é uma impressão reforçada pela visibilidade que a cidade ofereceu nos cinco primeiros dias uteis de janeiro.

Mesmo em curtíssimo período de investidura, com o prefeito ainda tomando pé da situação e tendo encontrado os cofres da Prefeitura sem dinheiro sequer para o custeio básico de cada dia, é latente a mudança de cenários gerenciais e sensações sociais. Segundo levantamento ainda inconcluso, as dívidas municipais herdadas devem passar dos R$ 500 milhões. Ao assumir, em vez de encontrar no caixa os R$ 252 milhões informados por Bernal às vésperas da posse, Marquinhos só encontrou R$ 37 milhões.

O CAOS - Acrescidos às dívidas e pagamentos em atraso junto a funcionários e fornecedores, o panorama urbano e a rede de serviços públicos retratavam uma situação caótica. Os buracos - que enfearam a cidade e transformaram a malha viária em um gigantesco queijo suíço - e o precário desempenho dos sistemas públicos de saúde e educação (reprovada pelo indicador nacional do Ideb) completavam os itens que justificavam a previsão de ingovernabilidade para Marquinhos.

Contudo, o monstro não está conseguindo devorar esse estreante em mandato executivo, debutando entre insatisfações generalizadas de uma sociedade muito mal-atendida pelo poder publico. Na primeira semana de governo, o prefeito deu início concreto a algumas soluções relacionadas entre as urgências da comunidade. A repaginação urbana já está em curso com o apoio valioso do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

AVANÇOS - O patrono da candidatura da também tucana Rose Modesto, derrotada por Marquinhos, não ficou nas alturas. Azambuja foi à planície oferecer ao atual prefeito um apoio que seu antecessor havia recusado. Durante todo seu mandato Alcides Bernal fez pouco caso aos acenos do governador, especificamente quando o assunto em tela era a recuperação da cidade. Não ao acaso quando entregou o cargo ao sucessor já era conhecido em todo o País como o gestor da capital da buraqueira. Agora, o governador disponibiliza para a cidade um suporte de máquinas e operários que permitirá ao prefeito cumprir a meta de fechar todos os buracos em cerca de 120 dias.

Antes de receber o reforço do Estado, Marquinhos já pôs a mão na massa e em cinco dias haviam sido tapados cinco mil buracos, média de mil a cada 24 horas. Não é fácil acreditar que, recém-investido, ele logrou êxito na negociação com os donos das três empresas (Pavitec, Selco e Wala), responsáveis pela manutenção viária urbana. Com débitos da Prefeitura e pendências judiciais acionadas por Bernal que as impediam de realizar os contratos, as empreiteiras aceitaram as ponderações de Marquinhos e deram a ordem para que seus operários e máquinas fossem incorporadas no tapa-buracos de emergência.

SALÁRIOS E SELETA-OMEP – Bernal entregou o cargo sem cumprir algumas das mais elementares responsabilidades que lhe cabiam, entre as quais o pagamento do 13º salário dos servidores. Também ignorou as determinações do Ministério Publico e não regularizou a situação dos contratos com a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária (SSCH) e Omep (Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar). Por causa disso, um juiz mandou a Prefeitura suspender os contratos e demitir os cerca de quatro mil contratados pelos convênios, sem receber seus salários e obrigados a recorrer judicialmente por seus direitos.

Marquinhos mobilizou todo o esforço de caixa e com mais R$ 20 milhões apurados com a arrecadação de tributos juntou R$ 57 milhões com os quais pagou o 13º dos servidores do quadro da Prefeitura e dezembro, com escalas que garantem também, até o próximo mês, a quitação dos restos do abono natalino e a folha de janeiro. Da mesma forma, obteve uma vitória importante com a decisão do Judiciário que suspendeu o cancelamento dos contratos com a Omep e a Seleta e autorizou a normalidade dos serviços e direitos salariais. Com isso, e valendo-se da entrada de receita com a arrecadação do IPTU - que teve prorrogado o prazo de pagamento com direito a descontos -, o prefeito assegurou o repasse do 13º e do mês de dezembro aos contratados, que amargaram um dos piores fim-de-ano de suas vidas, desempregados e sem receber a remuneração a que fizeram jus.

NO TRECHO - A primeira semana de Marquinhos Trad foi de sete dias úteis. Sua juventude tem sido uma aliada vital para garantir a mobilidade que o distribui por diversos lugares, sem perder a agenda de gabinete mas focalizando a importância de acomapanhar sempre de perto o desempenho técnico e operacional, especialmente de atividades-fim. É com esse olhar que ele percorre as unidades de saúde, frentes de trabalho na operação tapa-buracos, escolas e vários prédios da municipalidade para conversar com funcionários, usuários e conferir condições de uso e atendimento. Na Unidade de Pronto Atendimento da Vila Almeida (UPA) sua visita foi saudada com entusiasmo por diversas pessoas que aguardavam assistência.

"Conversei com médicos, enfermeiros e usuários para saber quais as principais necessidades. Só podemos conhecer a realidade da população desta forma, chegando sem avisar, sem holofotes, para verificar o que, de fato, está acontecendo. Vi dezenas de pessoas na fila. Gente com dor, com lágrimas nos olhos, contando os minutos para receber um atendimento e muitas vezes não conseguem tê-lo com celeridade. O que nos motiva é ver a dedicação dos funcionários públicos, sempre buscando fazer o melhor, mesmo sem as condições adequadas para exercer suas vocações", relatou.

É apenas o começo. Os estragos são muito maiores do que se poderia supor. A máquina está pesada, lenta, danificada, faltam peças essenciais ao seu melhor funcionamento. Marquinhos Trad está começando seu teste, sabendo que as provas mais difíceis estão por vir. Logo serão impositivos e inadiáveis desafios de grande proporção, como preparar as escolas e a estrutura de atendimento a alunos e professores na volta às aulas. Transporte publico, merenda escolar e uniforme não podem faltar e precisam ser entregues em dia. Muitas unidades, entre as quais os Ceinfs (Centros de Ensino Infantil), reclamam reformas e outras melhorias. O prefeito garante que o básico (uniformes, merenda e transporte) está sendo providenciado e não vai faltar.

Início de ano tem chuvas, o mosquito aedes aegypti se alastra, as ruas são castigadas e o povo que não renuncia ao direito ao lazer e à diversão espera um outro milagre chamado carnaval, também fonte opcional de geração de renda. A sobrecarga, todavia, não parece intimidar o jovem administrador. Que mesmo na fase de testes procura não decepcionar e dá mostras de saber como e quando fazer para que a população deixe de ser uma sobrevivente de quatro anos de desgoverno e se reencontre com o melhor da cidade que habita.