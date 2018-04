'Candidatíssimo', diz Viana sobre Michel Temer

O chefe de gabinete do presidente Michel Temer na capital paulista, Arlon Viana, afirmou, no Twitter, que a candidatura “é mais que irreversível. Candidatíssimo”.

A coluna Expresso, da revista Época, relembra que, no começo do ano, Viana fora repreendido pelo Planalto ao postar mensagens sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e sobre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.No feriado de Páscoa, Temer publicou uma mensagem em seu Twitter afirmando que é necessário "pacificar e reunificar" o País . Ele comparou as medidas adotadas pelo seu governo ao significado da Páscoa.