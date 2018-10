Eleições 2018 Candidato do MDB, Junior Mochi diz estar confiante em segundo turno

O candidato ao governo estadual pelo MDB, Junior Mochi, votou por volta das 9h30, deste domingo (7), na escola Viriato Bandeira em Coxim – cidade distante 258 quilômetros de Campo Grande.

Após confirmar o voto, ele reafirmou que espera estar no segundo turno das eleições em Mato Grosso do Sul.“Me sinto preparado para ser governador, fizemos uma campanha limpa e sei que cada um vai a urna consciente e a expectativa é que a eleição reflita realmente à vontade do eleitor”, informou por meio da assessoria.