Convenção MDB Candidatura de André será oficilizada no dia 21 deste mês com a máxima; "#VoltaAndré" "“O ‘volta André’ é uma busca pelo resgate da atitude e firmeza que anda faltando no Estado", diz o pré-candidato"

Marcada para o próximo dia 21, a convenção do MDB em Mato Grosso do Sul deverá oficializar a candidatura do ex-governador André Puccinelli para o pleito eleitoral deste ano. Além dele, o partido anunciará também os principais nomes para disputa no Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa, além dos partidos aliados.

A Convenção Estadual do MDB ocorre a partir das 8h, com previsão de término ao meio dia, na Associação Nipo Brasileira, na saída para Três Lagoas. O evento acontece um dia depois da abertura do prazo para realização das convenções, que vai até o dia cinco de agosto, conforme o calendário eleitoral.

“Após a convenção e o registro das candidaturas, partiremos para campanha franca, onde vamos mostrar o que vamos fazer e como vamos fazer. A população não aceita mais promessas vazias”, declarou André.

De acordo com ele, saúde, segurança, ações sociais e infraestrutura serão os pilares da nova administração, conforme levantamento do Programa MS Maior e Melhor, em consulta à população. “É o que a população tem dito: a saúde piorou, os índices de criminalidade aumentaram e o Estado parou. Precisamos sacudir a poeira e retomar o desenvolvimento”, finalizou o pré-candidato.

#VoltaAndré - “Os amigos, tanto do meu quanto de outros partidos que me fizeram voltar à política. Se uniram dizendo que podemos fazer com que Mato Grosso do Sul volte a ter uma dinâmica de desenvolvimento e por isso aceitamos o desafio”, afirmou André.

Ainda de acordo com o pré-candidato, “o ‘volta André’ é uma busca pelo resgate da atitude e firmeza que anda faltando no Estado. Por mais organização e com isso, colocar o MS no caminho maior e melhor de novo”.

MS Maior e Melhor - Desde maio deste ano, o pré-candidato ao governo, André Puccinelli tem percorrido os municípios de Mato Grosso do Sul com um programa de consultas a população para elencar as prioridades de cada município, a fim de complementar o plano de governo para as eleições deste ano.