Convenção PTB Candidatura de Nelsinho ao Senado será oficializada no sábado “Neste sábado, poderemos falar sobre alianças e candidaturas”, pontuou Trad

Nelsinho Trad, presidente do PTB Foto: Arquivo/MS Notícias

O presidente da Executiva Estadual do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Nelsinho Trad, convocou nesta terça-feira (31/07), os convencionais, para participar da convenção do partido no sábado (4), com início às 8h, na sede do partido na Rua Cerro Corá, 14, Itanhangá Park, em Campo Grande.

De acordo com as informações, durante a convenção, serão deliberadas as escolhas de candidatos para eleições de 2018 e sobre o cenário político local e nacional.

Nelsinho Trad é o pré-candidato do partido ao Senado. Na convenção, também serão homologados os candidatos para concorrer às vagas de deputados federais e estaduais.

Antes da primeira chamada da convenção, Nelsinho Trad estará disponível para atender a imprensa (das 8h às 8h30). “Neste sábado, poderemos falar sobre alianças e candidaturas”, comentou o presidente do PTB.