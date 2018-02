Capacitação do Sistema Siconv encerra com 9ª edição em Campo Grande

Aberta na terça-feira (20), a capacitação da Rede Sistema de Convênio do Ministério do Planejamento (Siconv), coordenada pelo governo do Estado em parceria com a Assomasul, se encerra nesta quarta-feira (21), depois de percorrer todas as regiões de Mato Grosso do Sul, levando qualificação para cerca de 300 pessoas.

O presidente da Assomasul, Pedro Caravina, participou do ato de abertura da nona e última etapa das atividades, ocorrido na Escola de Governo, em Campo Grande.

O objetivo do curso é preparar servidores de diversos órgãos, entidades e municípios para captar recursos federais, que se concretizam em investimentos para beneficiar a população nas mais diversas áreas.

Nesta última etapa, 38 pessoas recebem a qualificação. A aluna IonisePiazzi, da Fundação Centro de Estudos da Santa Casa diz que o curso é importante para permitir dar sequência e ampliar projetos sociais. Para ela, a qualificação poderá ajudar programas como o de levar treinamento de primeiros socorros às comunidades, feito em parceria com diversas universidades.

Maria Anita Medeiros, da área de planejamento do Hemosul, também é aluna do curso. “É um treinamento fundamental. Os técnicos precisam conhecer profundamente o sistema. Todo mundo sai ganhando”, diz.

Responsável pelas capacitações, o servidor da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) Luis Carlos Morente explica que o treinamento é fruto da parceria entre governo do Estado, Assomasul, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Sebrae. (Com informações da Subsecretaria de Comunicação)

CALENDÁRIO

O evento começou por Paranaíba nos dias 26 e 27 de abril e teve sequência em São Gabriel do Oeste (7 e 8 de junho), Jardim (5 e 6 de julho), Amambai (15 e 16 de agosto), Nova Andradina (12 e 13 de setembro), Aquidauana (24 e 25 de outubro), Dourados (5 e 6 de dezembro), Três Lagoas (21 e 22 de novembro) e Campo Grande (20 e 21 de fevereiro).

Caravina destaca a importância do treinamento do Siconv que, segundo ele, contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, emprego, entre outros setores que atendem diretamente a população.

Ele avalia que o apoio das instituições envolvidas foi fundamental para o treinamento dos técnicos das prefeituras.

O Siconv foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos.