Capital de MS se tornará ainda mais bela, diz Lidio Lopes sobre o Reviva Centro

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN/PATRIOTAS) participou nesta terça-feira (15) do lançamento oficial do início das obras do Programa Reviva Campo Grande que abrangerá o cruzamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rua 14 de Julho, até a Avenida Mato Grosso.

Na oportunidade, Lidio Lopes lembrou que o projeto de revitalização da região central é um sonho antigo daqueles que sempre lutaram para melhorar o espaço urbano da cidade. “Quando vereador participei das discussões para a implantação desse projeto na gestão do então prefeito Nelsinho Trad [PTB] e nisso já se passaram dez anos. Hoje tenho a grata satisfação de participar do lançamento das obras do Reviva Centro”, disse o deputado.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, as obras estão estimadas em U$ 56 milhões e tem prazo previsto de 20 meses. Segundo a prefeitura, o projeto de revitalização da Rua 14 de Julho compreende 1.400 metros lineares de área central, que gerará a redução de uma faixa de rolamento, ampliação das calçadas, bem como conversão das redes aéreas para subterrâneas e a implantação de paisagismo no passeio público.Conforme a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, cerca de 350 mil pessoas circulam pelo centro diariamente. “Não tenho dúvida que essa revitalização deixará a capital de Mato Grosso do Sul, ainda mais bela”, ressaltou Lidio Lopes.