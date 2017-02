Capital tem recursos e busca programas federais e estaduais

O prefeito Marquinhos Trad (PSDB), a exemplo do que já havia feito no primeiro mês de sua administração, começou fevereiro abrindo expectativas concretas de benefícios para a cidade. Nesta segunda-feira (06/02), ele e o presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, reuniram-se com os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet para confirmação do atendimento a mais um dos itens do programa de governo que defendeu na campanha, quando se comprometeu a investir no acesso da população aos vários meios de atividades esportivas e de lazer.

Os parlamentares petistas confirmaram investimentos de R$ 2 milhões em recursos federais e estaduais para a revitalização de três dos principais espaços publicos da cidade. A verba - R$ 1 milhão em emendas de Zeca e Vander e R$ 1 milhão dos cofres do Estado - será aplicada na reforma e melhorias dos parques municipais Jacques da Luz, Ayrton Senna e Tarsila do Amaral. Iniciados no governo de Pedro Pedrossian (1991-94), concluídos e entregues na gestão de Zeca do PT (1999-2006), esses espaços estão locaizados em pontos urbanos estratégicos, na área de influência dos bairros e do entorno das Moreninhas, Aero Rancho e Nova Lima, respectivamente.

Além de revitalizar espaços que ficaram sem manutenção na gestão anterior, o prefeito disse que o investimento é o primeiro grande passo para melhorar a posição de Campo Grande no contexto dos programas federais e estaduais. Para isso, conta com o trânsito e a capacidade de articulação de aliados e parceiros junto ao governos de Michel Temer (PMDB) e Reinaldo Azambuja (PSDB). As emendas de Zeca e Vander demonstram que não faltará suporte dos 11 congressistas federais e da bancada estadual às iniciativas de sua administração na busca de projetos e investimentos.

Outro aliado fundamental nesse processo é o presidente da Funesp. Rodrigo Terra ocupou por vários anos, e com grande destaque, funções de direção executiva e elaboração de projetos no Ministério do Esporte. É profundo conhecedor dos programas e mecanismos de funcionamento da política publica do governo federal para o esporte e o lazer. Segundo Marquinhos Trad, é preciso mobilizar todos os esforços, pois uma cidade do porte de Campo Grande precisa ser contemplada com investimentos nessa área, tanto para o esporte de caráter inclusivo como o de competição e alto rendimento.

Zeca e Vander destacam o interesse e a visão do prefeito campograndense ao preocupar-se com o viés social e, ao mesmo tempo, dirigir seu olhar à dimensão de uma cidade que chega perto de um milhão de moradores e pode contribuir mais e melhor com o esporte nacional. Para os deputados, o governo federal deve olhar com atenção refinada para a capital de Mato Grosso do Sul e responder plenamente à demanda de investimentos previstos em ações e programas do Ministério.

Marquinhos Trad elogia a iniciativa dos parlamentares: "Quero enfatizar um aspecto que eu considero mais relevante em tudo isso: é a união de forças, de lideranças de diversos partidos e ideologias, incluídos alguns que são rivais entre si. Mas todos entendem que esta não é uma disputa política, muito menos partidária; é uma intervenção guiada pelo interesse publico e protagonizada por pessoas que colocam o bem-estar do povo campograndense em primeiro lugar", afirma.