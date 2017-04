Saúde Caravana da Saúde retorna com óculhos de graça para alunos da rede estadual, diz Governador “Estaremos 'startando' esse programa”

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), afirmou na quarta-feira (19) que a Caravana da Saúde será retomada em junho deste ano e terá como foco a prevenção contra o câncer e o tratamento oftalmológico de todos os alunos da rede estadual de ensino. “Estaremos 'startando' [começando] esse programa”, disse.

Ainda sem definir a primeira cidade onde a caravana irá passar, Azambuja disse que a segunda edição do programa terá atendimento abrangente na prevenção contra o câncer de mama e o de colo de útero . “A prioridade será as mulheres nas idades com mais risco de apresentar a doença”, disse.

Reinaldo ainda informou que o Governo do Estado, além dos exames, irá fornecer óculos gratuitamente a todos os alunos da rede estadual de ensino. “Um dos motivos do baixo rendimento escolar é a questão da visão. Por isso vamos focar no atendimento oftalmológico para os alunos da rede estadual”, destacou.

O gestor também lembrou que, na primeira edição da Caravana da Saúde, além das cirurgias de catarata, foram realizados 30 mil operações de outras especialidades. “Vamos levar as especialidades que tenham maior demanda em cada região do Estado. Vamos continuar para não deixar a fila de espera aumentar muito”, ressaltou.

O Governador classificou como necessária a continuidade do programa Caravana da Saúde, enquanto a gestão procura implantar a regionalização da Saúde nas regiões do Estado. “Até resolver a regionalização da saúde no nossos estado estaremos com a caravana para levar a saúde a todo estado”, finalizou.