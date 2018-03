Caravana de Lula pelo Sul do país começa dia 19 de março Viagem, que estava planejada para ocorrer em fevereiro, percorrerá municípios do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina

Foto: © Ricardo Stuckert

A caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Sul do país começa no dia 19 de março, em Bagé, no Rio Grande do Sul, e percorrerá os três estados da região. A data inicial, que seria em fevereiro, foi adiada para ajustar o roteiro ao calendário das universidades que receberão o ex-presidente.

“Vamos começar a quarta caravana em Bagé, na Unipampa, e em seguida com uma conversa pública em Santana do Livramento, entre o presidente Lula e o presidente Pepe Mujica, sobre o desenvolvimento da América do Sul na divisa entre o Brasil e o Uruguai”, comentou o coordenador das caravanas, Márcio Macedo. “As caravanas do presidente Lula vão continuar acontecendo por todo país”, garantiu.

O projeto “Lula pelo Brasil”, que já percorreu o Nordeste e o Sudeste do Brasil, chega agora a sua quarta etapa, passando pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, durante nove dias. O percurso, que será todo feito de ônibus, passará por pelo menos 14 cidades e se encerra no dia 28 de março, em Curitiba.

Confira as cidades por onde a caravana vai passar:

Segunda-feira, 19 de março de 2018

Manhã – Bagé

Tarde – Santana do Livramento

Terça-feira, 20 de março de 2018

Tarde – Santa Maria

Quarta-feira, 21 de março de 2018

Tarde – São Borja

Quinta-feira, 22 de março de 2018

Manhã – Paradas: São Miguel das Missões / Cruz Alta

Tarde – Palmeira das Missões

Sexta-feira, 23 de março de 2018

Manhã – Paradas: Ronda Alta / Pontão

Tarde – Passo Fundo

Noite – Porto Alegre

Sábado, 24 de março de 2018

Manhã – Florianópolis

Noite – Chapecó

Domingo, 25 de março de 2018

Manhã – Nova Erechim

Tarde – São Miguel do Oeste

Segunda-feira, 26 de março de 2018

Manhã – Francisco Beltrão

Tarde – Foz do Iguaçu

Terça-feira, 27 de março de 2018

Manhã – Quedas do Iguaçu

Tarde – Laranjeira do Sul

Quarta-feira, de 28 de março de 2018

Parada: Guarapuava

Tarde – Curitiba