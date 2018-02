Eleições 2018 Caravana do PMDB inícia divulgação da campanha de Puccinelli André se lançou como pré-candidato ao governo estadual no dia 22 de dezembro do ano passado

Foto: Reprodução/Marcos Ermínio

A direção estadual do PMDB inicia hoje, sexta-feira (02), a partir das 18h, a caravana pelo Estado para divulgar a pré-candidatura do ex-governador André Puccinelli (PMDB). O primeiro evento será em Costa Rica, cidade que fica a 305 km de Campo Grande, com a participação dos senadores Waldemir Moka (PMDB) e Simone Tebet (PMDB), assim como do ministro Carlos Marun.

Em entrevista na sede do partido, Marun disse aos sites locais que a legenda está confiante na candidatura do ex-governador e espera um grupo forte de apoio. "O nosso bloco de aliados não vai ser pequeno, também faremos uma campanha sem criticar adversários, pois não são nossos inimigos", afirmou o ministro.

Ele ainda garantiu que sempre que possível estará em Mato Grosso do Sul participando dos eventos no interior e na Capital, para contribuir com a pré-campanha de André. "Vamos atuar no que for necessário, quando me chamarem estarei presente, estamos confiantes e com esperança na vitória do André", pontuou.

A comitiva do PMDB tem o primeiro encontro marcado para às 18h, mas antes o ex-governador ainda participa, por volta das 16h, de inauguração de obras em Costa Rica, que vai ter a presença do presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), Rodrigo Dias, do prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PMDB) e de Carlos Marun.

A caravana depois vai seguir para os municípios de Coxim (03), Jardim (16), Maracaju (17), Naviraí (23), Nova Andradina (24). Em março os compromissos são em Amambai (02), Ponta Porã (03), Corumbá (09), Aquidauana (10), Paranaíba (16), Três Lagoas (17) e Dourados (24). O evento em Campo Grande será no dia 07 de abril.

A direção do partido diz que serão discutidos temas como saúde, educação, segurança, promoção social, habitação, infraestrutura e desenvolvimento econômico do Estado. Puccinelli se lançou como pré-candidato ao governo estadual no dia 22 de dezembro do ano passado.