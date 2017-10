Em defesa Caravana Lula por Minas Gerais começa com grande ato de abertura em Ipatinga Encontro de Lula com o povo mineiro tem início nesta segunda com o ato “Em defesa da Soberania nacional”

Por: Caravana Lula Por Minas Gerais 23/10/2017 às 09:49 Comentar Compartilhar

Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa sua caravana nesta segunda-feira (23) pela cidade de Ipatinga, no Vale do Aço onde, será realizado um ato de abertura da segunda etapa do projeto Lula Pelo Brasil. O evento, que será realizado na Praça dos Três Poderes, abre a série de viagens que serão feitas por Lula até o dia 30 de outubro e terá como tônica a defesa da soberania nacional, ameaçada pelo governo golpista. O vale do aço é o berço do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, onde os sindicatos promoveram manifestações históricas em prol dos direitos dos trabalhadores brasileiros. O ato em Ipatinga será um grande encontro de Lula com o povo que viu sua vida mudar Com os investimentos sociais promovidos pelos governos do PT. Mais de 47 mil famílias receberam o Bolsa Família, podendo complementar suas rendas e investir em um futuro mais digno. Também em Ipatinga, 75 mil famílias foram atendidas com o Luz para Todos e outras 553 famílias puderam realizar o sonho da casa própria com o Minha Casa Minha Vida, quando foram investidos R$ 75 milhões. Ao sair de Ipatinga, Lula viajará de ônibus as regiões dos vales do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, Norte de Minas, região metropolitana de Belo Horizonte e encerra dia 30 na capital. O projeto Lula pelo Brasil é promovido pelo Partido dos Trabalhadores e pela Fundação Perseu Abramo e tem o objetivo de fazer uma escuta da populacao, quando Lula volta para a estrada para ver de perto as mudanças promovidas por seus governos e também o resultado dos retrocessos nos programas sociais promovidos pelo governo golpista. A cobertura completa com fotos e videos da caravana Lula por Minas Gerais pode ser acessada nos sites e redes sociais de Lula, do PT Nacional e da Fundação Perseu Abramo.