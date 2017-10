Caravina destaca o desenvolvimento regionalizado com a capacitação de gestores nos cursos do Siconv

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, destacou nesta terça-feira (24) em Aquidauana o desenvolvimento local e regional com a capacitação dos gestores públicos nos cursos do Siconv (Sistema de Convênios).

O município sedia até quarta-feira (25) a sexta rodada do Seminário Regional do Siconv, com a participação de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Rochedo, Corumbá, Ladário, Bodoquena e Miranda.

“Nessa etapa a capacitação vai chegar até os municípios de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Rochedo, Corumbá, Ladário. Bodoquena e Miranda. Estamos muito contentes com a participação dos 33 servidores que estão aqui em Aquidauana. Tenho certeza que a realidade de muitos municípios será diferente após esse seminário”, afirmou o dirigente.

De acordo com Caravina, a ideia do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) é conseguir atravessar o momento de crise financeira mantendo investimentos importantes, aumentando entregas para a população e melhorando a qualidade de vida das pessoas. “Contamos com a participação de todos quantos servidores possíveis. Tenho certeza que a realidade de muitos municípios pode ser diferente após a capacitação”, pontuou.

Além de Caravina, participaram da abertura do evento o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), a diretora do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) local, Hilda Romero, entre outras autoridades.

O Siconv é uma ferramenta online que agrega e processa informações sobre as transferências de recursos federais para estados e municípios. Entre as vantagens estão à agilidade na efetivação dos contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira.

SICONV

O Siconv foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos.

A utilização do sistema contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, emprego, entre outros setores que atendem diretamente a população, e o apoio de instituições tem sido fundamental para o treinamento dos técnicos das prefeituras.

O evento começou por Paranaíba nos dias 26 e 27 de abril e teve sequência em São Gabriel do Oeste (7 e 8 de junho), Jardim (5 e 6 de julho), Amambai (15 e 16 de agosto) e Nova Andradina (12 e 13 de setembro).

Depois de Aquidauana, os próximos encontros serão realizados em Três Lagoas (21 e 22 de novembro), Dourados (5 e 6 de dezembro) e será finalizado em Campo Grande em 2018, em data a ser definida.

A Assomasul é responsável pela organização dos seminários em parceria com o governo federal, por meio do Ministério do Planejamento, governo estadual (Sefaz-MS), Sebrae-MS, SFA-MS (Secretaria Federal de Agricultura) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças do Mato Grosso do Sul).