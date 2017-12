Carlos Coimbra assume secretaria para dar continuidade na reestruturação da Saúde em MS Solenidade de posse do novo secretário foi realizada no auditório da Governadoria.

Foto: Chico Ribeiro

Carlos Coimbra assumiu nesta quarta-feira (13.12) a titularidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A cerimônia de posse foi realizada no auditório da Governadoria, na presença do governador Reinaldo Azambuja e do ex-secretário da pasta Nelson Tavares.

“Houve a troca de secretários, mas o projeto de reestruturação da Saúde em MS continua o mesmo e faremos aquilo que está programado”, destacou o governador, ao lembrar dos bons resultados obtidos no setor nos últimos três anos.

Segundo o governador, a escolha de Coimbra deu-se por sua experiência em estruturação hospitalar e em seu bom trânsito com o Ministério da Saúde. Nelson Tavares deixou a pasta por motivos de ordem pessoal.

Após a posse, o novo secretário enfatizou que a busca por mais recursos federais será uma das diretrizes em sua gestão. “Daremos continuidade no trabalho iniciado para garantir que o atendimento em saúde chegue à população carente do Estado”, afirmou. Na sexta-feira (15.12), ele fará visita ao Hospital do Trauma, anexo à Santa Casa de Campo Grande, para ver o andamento da obra que deve ser inaugurada no início de 2018.