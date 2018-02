MDB Carlos Marum diz que vai demitir chefe da Sudeco e dispara; “não está em boa sanidade mental” "Após Antônio dizer que pretende disputar a vaga de candidato à presidência e espalhar a notícia de que a legenda lhe havia oferecido um ministério para não concorrer à prévia"

Depois de informar ao presidente do MDB que pretende disputar a vaga de candidato à presidência e espalhar a notícia de que a legenda lhe havia oferecido um ministério para não concorrer à prévia, o chefe da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste), Antônio Carlos Nantes de Oliveira, deverá ser demitido.

Foi o que afirmou o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Ele desmentiu Oliveira e justificou a decisão dizendo que ele “não está em boa sanidade mental”, segundo informou a Coluna do Estadão nesta quinta-feira (22).

O superintendente, filiado ao partido desde 1969 e ex-deputado federal por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, havia sido indicado pelo ex-governador André Puccinelli e assumiu o órgão em outubro de 2016. Oliveira disse ao jornal O Estado de S. Paulo que “minha candidatura começa a incomodar”.

Se ele se lançasse ao crivo dos colegas de partido, bateria de frente com Michel Temer, principal nome da legenda para a disputa de outubro desde ano. O presidente do MDB, senador Romero Jucá, teria lhe avisado que a vaga é do atual presidente da República. “Não bateu palmas à minha decisão”, disse.

“Vou demiti-lo na segunda-feira só por ter tido a ousadia de tentar plantar uma notícia dessas. Não faz parte do nosso plano oferecer qualquer coisa para que não dispute prévias”, disparou Carlos Marum.

Além disso, o ministro ainda ironizou a fala do chefe da Sudeco. “Já apareceram seis candidatos do MDB: o Batatinha, a Mônica, o Cebolinha, o Bolinha, ele (Antônio Carlos) e o Mickey”.