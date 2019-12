FAMÍLIA PRESIDENCIAL Carlos tem problemas psicológicos e Bolsonaro teme que filho cometa suicídio, diz deputado "3,5 anos só levando pancadas, tudo isso por respeito ao Jair Bolsonaro, mas nessa conta não entra suportar a canalhice dos seus filhos", desabafou Julian

Por: TERO QUEIROZ COM FÓRUM

Foto: Reprodução

O deputado federal Julian Lemos (PSL-PB) afirmou em vídeo publicado nas suas redes sociais, ontém, segunda-feira (30), que o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) teme que seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) cometa suicídio.

Ele disse que Carlos Bolsonaro tem problemas psicológicos e que, por isso, o presidente evitaria bater de frente com ele. “Carlos tem problemas psicológicos e você sabe que teme até que ele tire a própria vida. Isso é um fato que acontece. De vez em quando ele desaparece e se não fossem os assessores ali, puxando, você fica sem sossego”.

O vídeo começa com um desabafo com relação aos filhos do presidente. “3,5 anos só levando pancadas, tudo isso por respeito ao JB, alguém que sempre respeitei e tive gratidão. Mas nessa conta não entra suportar a canalhice dos seus filhos, de moleques que não sabem ter respeito, vamos ver Eduardo, quem é o pau de arara e favelado, vamos ver Carluxa”, diz o deputado.

