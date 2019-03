MANIFESTO VÍDEO: carnaval da Banhia é marcado por protestos contra Bolsonaro Em SP cerca de um milhão de pessoas foi às ruas, no último domingo (25)

. Os artistas Aydar e Simoninha puxaram gritos de "ele não" Foto: Reprodução/Brazil 247

Os foliões baianos inauguraram o calendário oficial do carnaval protestando contra o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, mostrando que a data também pode ser usada como um instrumento de indignação política. No vídeo abaixo, que viralizou nas redes sociais, milhares de pessoas seguem o trio-elétrico, nas ruas de Salvador, aos gritos de "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*".

VEJA O VÍDEO

Em São Paulo, foliões também já protestaram contra Bolsonaro

Um grande protesto contra Jair Bolsonaro marcou o pré-carnaval de São Paulo. Cerca de um milhão de pessoas foi às ruas, no último domingo (25), para compor um dos maiores blocos carnavalescos da cidade, o Acadêmicos do Baixo Augusta. O bloco saiu às ruas com um discurso político e elegeu Damares Alves, homofobia e Bolsonaro como seus principais alvos. A multidão entoou "ei, Bolsonaro, vai tomar no..." e recebeu acompanhamento da bateria. Os artistas Aydar e Simoninha puxaram gritos de "ele não" e "ele nunca".