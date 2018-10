Eleições 2018 Carreata em Corumbá e Ladário mobiliza centenas de pessoas a favor de Odilon A carreata foi a maior da campanha no segundo turno

Foto: Reprodução

O candidato ao governo do Estado, juiz Odilon de Oliveira, cumpriu agenda na manhã desta terça-feira, 23, em Corumbá e Ladário. Centenas de veículos participaram da carreata da vitória pelas ruas dos principais bairros das duas cidades e, por onde passou, recebeu o carinho dos moradores, que saíram às ruas para ver e acenar ao candidato pedetista. Foram duas horas de festa da democracia até parar no centro comercial de Corumbá.

A carreata foi a maior da campanha no segundo turno. Além dos participação dos vereadores mais votados de Corumbá e Ladário, o evento também teve a presença do ex-prefeito Paulo Duarte ao lado de Odilon. “As carreatas e caminhadas são os eventos muito importantes da nossa campanha, pois possibilita a gente fazer o contato direto com o eleitor e, também, ouvir os anseios da população”.

Após a carreata, que encerrou no centro comercial de Corumbá, Odilon ainda fez uma caminhada pelo comércio local, onde também ouviu a população e fez o corpo a corpo com os eleitores pedindo votos no 12 para o dia 28.

Reunião com representantes da saúde

No final da manhã, o candidato pedetista participou de uma reunião com pessoas do segmento da saúde da região, que aproveitaram a ocasião para pedir mais atenção do Estado para a área, tão esquecida nos últimos anos pelo atual governo.

O médico Wilson Baruque, muito reconhecido na região pela dedicação ao trabalho na medicina, falou em nome da classe médica local sobre as necessidades da área nos dois municípios. “Queremos que o senhor, se leito e vai ser, considere Corumbá com uma regional de saúde, pois aqui atendemos pessoas de Ladário e até da Bolívia”, lembrou ele.

“Quero ser governador para promover a transformação da sociedade, pois a política é arte de transformação da vida das pessoas e jamais deveria ser usada para transformar o bolso dos políticos”, destacou Odilon durante a reunião, acrescentando que seu governo será voltado para a construção da dignidade das pessoas, que passa pelos serviços essenciais do Estado, saúde de qualidade, segurança pública de verdade e escola de tempo integrar. “Também precisamos criar condições no Estado para abertura de novas vagas de emprego em todo o estado.

Fonte: Página Brazil