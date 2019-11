ARTES Casa de Ensaio realiza '7 Festival Brincaturas e Teatrices' neste fim de semana Teatro, dança, circo, música, performances e outras atividades envolvem a programação do evento

O ´Brincaturas & Teatrices´ nasceu em 1996 pelas mãos da artista pesquisadora social Laís Dória Foto: Reprodução/Reginaldo Borges

Neste sábado (02) e no domingo (03), das 14h às 20 horas, a Casa de Ensaio realiza o ´7 Festival Brincaturas e Teatrices´. A edição deste ano reafirma o discurso ´Nós dizemos não ao preconceito´, com atividades e pesquisas direcionadas e que homenageiam o Nordeste. Serão realizadas oficinas, apresentações culturais, palestras, rodas de conversas e outras atividades. A programação é gratuita e acontece na Casa de Ensaio, na rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambaí.

ATO ARTÍSTICO ´PÉ NO CHÃO´

Durante o Festival será apresentado o Ato Artístico ´Pé no Chão´, resultado das atividades realizadas dentro do projeto ´Brincaturas & Teatrices´ da Casa de Ensaio, que neste ano foi desenvolvido com o incentivo do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR.

"O incentivo do FMIC 2018 foi essencial para o desenvolvimento das atividades do ´Brincaturas & Teatrices´, com esse investimento, ao longo deste ano, atendemos cerca de 70 crianças e jovens com atividades de formação e de incentivo à cultura", ressalta a diretora geral e artística da Casa de Ensaio, Laís Dória.

O ´Brincaturas & Teatrices´ nasceu em 1996 pelas mãos da artista pesquisadora social Laís Dória com o propósito de despertar sonhos muitas vezes adormecidos em crianças e adolescentes, por meio da pedagogia ´Artes emendadas´ relacionada ao que as artes são capazes de fazer em nossas vidas. Ao todo, desde o início do curso, 8 mil pessoas passaram pelo projeto. Durante sua realização, os alunos têm cursos de teatro, dança, canto, percussão, literatura e artes. E sempre ao final das atividades, os participantes apresentam um Ato Artístico celebrando os aprendizados adquiridos durante o curso.

PROGRAMAÇÃO DE SÁBADO (02)

Alunos durante ensaio. Foto: Reginaldo Borges.

As atividades de sábado (02) começam às 14 horas com a exibição de vídeos produzidos pelos alunos da Casa de Ensaio em 2019. Das 14h15 às 14h30 os alunos do projeto ´Brincaturas & Teatrices´ apresentam o Ato Artístico ´Vou me embora para Pasárgada´, com direção de Laís Dória. Das 14h30 às 15h45, Leonardo Mareco ministra uma oficina de Lambe Lambe. Das 15h às 16 horas, Nathália Flores Soares realiza uma palestra sobre “Feminismo e Cultura: uma leitura a partir de Heloísa Buarque de Holanda”. Também das 15h às 16 horas, haverá uma oficina de aboios, cavalo marinho e coco de roda, com Jonas Guedes. E, das 16h às 17h20, Nuala Lobo Cambará, Pamella Yule e Felipe Hespporte (Drag Queen Andromeda Black) realizam uma roda de conversa sobre “Feminismo, Gênero e Diversidade”, com a mediação de Marcos Mattos.

No sábado (02) as apresentações culturais começam às 17h30, com a apresentação de canto de Lauanne Ferraz. Às 17h45, o grupo Hands Up apresenta a coreografia “Elo”. Em seguida, às 17h50, a Soma Cia de Dança apresenta a coreografia “O que fica de mim; Relacionamento; Introspecto”. Às 18h05, o artista Jonas Guedes leva ao palco a coreografia “Aboios, cavalo marinho e coco de roda”. Já às 18h15, o grupo Armazém 67 apresenta “Stronger”. O palhaço Beicozin apresenta a esquete “Tem menina na lona”, às 18h20. Depois, às 18h30, Contempurban apresenta “Modo automático”. Às 18h40, os alunos do projeto ´Brincaturas & Teatrices´ levam ao palco o Ato Artístico “Pé no Chão”. Mandacaru encerra a noite com um show de forró, a partir das 19h15.

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO (03)

A programação de domingo será aberta às 14 horas, com a exibição de vídeos de aulas do projeto ´Brincaturas & Teatrices´. Em seguida, às 14h30, alunos desse mesmo projeto, apresentam o Ato Artístico “Sonho Meu”. Luiz Carvalho realiza uma palestra, às 15 horas, sobre o tema “Uma, três mulheres negras: feminismo e memória em Conceição Evaristo, Elza Soares e Rosana Paulino”. Às 16 horas, Juliano Pedrozo realiza uma oficina de forró.

As apresentações culturais deste dia começam às 17 horas com o grupo Versality apresentando “Bivolt”. Às 17h15, tem poesia com Maria Luiza de Sá e o grupo Hands Up encena “Hands Porter”. Já às 17h20, a Soma Cia de Dança leva ao palco uma de suas coreografias. Depois, às 18 horas, o Arrebol Cultural da UEMS faz uma apresentação. Os alunos do projeto ´Brincaturas & Teatrices´ encerram a programação do Festival com o Ato Artístico “Pé no Chão”.

SERVIÇO

O ´7 Festival Brincaturas e Teatrices´ acontece no sábado (02) e no domingo (03), das 14h às 20 horas, na Casa de Ensaio, rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambaí. A programação é totalmente gratuita. Mais informações em www.casadeensaio.org.br, pela fanpage www.facebook.com/casadeensaio/ ou pelo telefone (67) 3384-4843.

PROJETO ´BRINCATURAS & TEATRICES´ - EDIÇÃO 2019

Investimento: Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

*Com assessoria.