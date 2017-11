Polêmica Caso EBC termina com protesto de Pedro Cardoso contra governo brasileiro e racismo "O governo brasileiro não se manifesta sobre o deboche cometido por Laerte Rimoli, presidente da EBC, empresa pública de comunicação, contra a a atriz Taís Araújo"

O governo brasileiro decidiu se tornar cúmplice do racismo, ao não se manifestar sobre o deboche cometido por Laerte Rimoli, presidente da EBC, empresa pública de comunicação, contra a a atriz Taís Araújo.

Numa palestra, Taís disse que temia que seus filhos viessem a ser alvo de racismo, porque, no Brasil, determinadas pessoas mudam de calçadas e fecham as janelas de seus carros, quando veem adolescentes negros. Desrespeitoso, Rimoli compartilhou vários memes de internet contra a atriz.

Procurada pela imprensa a comunicação da Presidência da República, subordinada a Moreira Franco, não se manifestou – o que deu indicação de que nenhuma medida será tomada contra o agressor.

Em vídeo histórico, o ator Pedro Cardoso deixou uma transmissão ao vivo do programa que vinha sendo gravado na quinta-feira (23/11), Pedro se levantou e deixou o programa num ato de protesto contra o racismo da EBC e do governo brasileiro.

Ainda assim, Rimoli, que chegou a se desculpar, será processado, uma vez que o racismo é crime inafiançável.

Para a jornalista Renata Mielli, coordenadora do FNDC, as postagens de Rimoli são graves porque racismo, no Brasil, é crime. "E se tornam mais graves ainda por incompatíveis com a função de um gestor de comunicação pública, que deveria zelar pelo fim de todas as formas de discriminação, pelo respeito à diversidade e aos direitos humanos", observa.

Confira no vídeo o manifesto do ator: