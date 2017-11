Cassems celebra um ano de hospital em Campo Grande e agradece apoio da ALMS

O presidente do Conselho de Administração da Caixa de Assistência dos Serviços de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache, apresentou um balanço do atendimento oferecido aos servidores estaduais durante este primeiro ano do hospital da instituição em Campo Grande, localizado na avenida Mato Grosso, próximo ao Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian. Ele ressaltou o apoio da Assembleia Legislativa de MS e a gestão participativa como diferenciais.

"A Casa de Leis sempre esteve ao nosso lado e nos apoiou em momentos de grandes desafios. Como servidores públicos, temos muito orgulho do que construímos ao longo de 16 anos, com gestão transparente e responsável, que ouve os servidores para saber suas prioridades. Somos o plano com a menor renda per capita do Estado, mas não temos obras inacabadas e nem compromissos não cumpridos. Temos muito o que comemorar", afirmou Ayache.

Ele lembrou que a construção do hospital em Campo Grande contou com investimentos que totalizaram R$ 90 milhões, ao longo de dois anos e meio. São 14 mil metros quadrados, com 110 leitos, duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adultas, uma UTI Neonatal, a ser implantado no início de 2018 e 10 salas para cirurgias. "Nosso Centro de Diagnósticos é o mais moderno do Estado. Realizamos ao longo de um ano 60 mil consultas no Pronto Atendimento, sete mil cirurgias, mais de 700 internações nas UTIs, mais de 200 mil exames", informou o presidente.

Segundo Ayache, durante a útlima madrugada equipes do hospital realizaram a primeira captação de órgãos para transplante e em breve será firmado convênio com o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Incor. "Realizamos, ainda, a primeira cirurgia por telemedicina em Mato Grosso do Sul no hospital, algo inédito que vem somar a tudo o que temos em saúde. Em breve, também vamos inaugurar o décimo hospital, em Corumbá" , complementou.

A Cassems foi criada após a reforma administrativa do Estado em 2000, a partir da extinção do órgão que oferecia assistência à saúde aos servidores públicos estaduais (Previsul). Depois de um período de intensa discussão, os servidores públicos estaduais reuniram-se em assembleia para criar a instituição. É uma associação civil, sem fins econômicos, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com vínculo ativo sob o nº 41353-4, opera plano coletivo empresarial na modalidade de autogestão, seus recursos são oriundos de desconto percentual na folha de pagamento dos servidores associados acrescidos de uma parcela percentual do Estado dessa mesma folha e são destinados à assistência à saúde em geral aos servidores públicos estaduais ativos, aposentados, pensionistas e ex-empregados, com prazo legal estabelecido pela legislação vigente, bem como seus respectivos grupos familiares definidos por seu estatuto.

* Com informações da Cassems.