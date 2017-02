Desenvolvimento CFC vai unir os portos de Santos e Ilo e conta com Malha Oeste em MS Entre Três Lagoas e Corumbá

Projeto de médio e longo prazo, o Corredor Ferroviário Central, unindo os postos de Santos (Atlântico) e Ilo (Pacífico), no Peru, é uma alternativa de transporte que pode ser operada de imediato por Mato Grosso do Sul, a partir da recuperação da Malha Oeste – entre Três Lagoas e Corumbá. Esta é a proposta do Governo do Estado, ao reiterar junto ao governo federal a garantia dos investimentos da concessionária ALL/Rumo.

Ao participar da apresentação do projeto do corredor ferroviário pelas autoridades bolivianas, em reunião com o governador Reinaldo Azambuja, nesta segunda-feira em Corumbá, o secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, disse que o Estado pode se beneficiar da nova alternativa de transportes antes mesmo da conclusão da ligação Santos-Ila. Ele lembrou que não é uma ferrovia ponta-a-ponta e já existe a ligação ferroviária com Santa Cruz, na Bolívia.

Segundo o secretário, os investimentos na Malha Oeste, com o projeto boliviano, agora se tornam imprescindíveis e acentuou que o governador Reinaldo Azambuja vai redobrar esforços no sentido de obter uma resposta concreta do governo federal. Ele lembrou que mais de 60% dos dormentes da ferrovia estão podres, traduzindo o grau de sucateamento de uma malha ferroviária vital para o desenvolvimento regional.

Verruck disse que Mato Grosso do Sul será diretamente beneficiado pelo novo corredor bioceânico ferroviário com a redução do custo de transporte de seus produtos, que hoje chegam à Europa e Ásia pelos portos de Santos e Paranaguá. Pelos trilhos da ferrovia Santos-Ila, o Estado exportará, entre outros produtos, combustíveis, carne, celulose e vergalhões, que hoje chegam à Bolívia pela Hidrovia do Paraguai, via Porto Murtinho, e rodovias em território boliviano.

O secretário citou ainda que a recuperação da Malha Oeste vai possibilitar que o Estado avance ainda mais na integração comercial com a Bolívia, enquanto se construa o último trecho da ferrovia boliviana até o porto de Ila. Uma das alternativas seria chegar aos portos de Antofagasta, no norte do Chile, usando as conexões da Ferrocarrile Boliviana com a Argentina (Salta). Esse trecho ferroviária já opera, a partir de Santa Cruz de La Sierra.

O ministro boliviano Milton Carlos Hinjosa (Obras Públicas, Serviços e Habitação) disse ao governador Reinaldo Azambuja, ao apresentar o projeto do corredor ferroviário, que a participação do Brasil é estratégica para o sucesso da nova rota e fundamental na captação dos investimentos estrangeiros para conclusão de 200 km da ferrovia, entre Santa Cruz de La Sierra e Ilo. O empreendimento está orçado em 14 milhões de dólares.

O ministro adiantou que já existem negociações avançadas com grupos empresariais da Alemanha e Suíça para investimento na conclusão da ferrovia até o Peru e acredita que o corredor se consolidará tanto para cargas como transporte de passageiros. (Com assessoria).