Eleição 2018 Chaves confirma reeleição para o senado em MS

Foto: Luciana Novaes/Assessoria

O senador Pedro Chaves (PSC) recebeu o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, para conversar sobre a conjuntura econômica e política do Brasil.

O PSC faz parte da base do governo Michel Temer e busca encontrar caminhos que permitam estancar a grave crise que país atravessa.

Ao final da audiência Pedro Chaves reafirmou ao dirigente partidário que é candidato à reeleição ao cargo de senador em 2018.

“Meu partido o PSC deseja que eu seja candidato. Em minhas viagens pelos municípios de Mato Grosso do Sul tenho recebido apoio espontâneo da população para que eu continue trabalhando por meu estado e por meu país no senado federal”, explicou Chaves. (Com assessoria)