VAZA JATO Chefe da Lava Jato, Procurador recebeu R$ 33 mil de empresa investigada Deltan Dallagnol teria recebido convite até mesmo da Odebrecht

Este é Deltan Dallagnol Foto: Reprodução

Mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil, revelam que o Procurador da República Deltan Dallagnol ganhou R$ 33 mil para dar uma palestra à uma empresa citada em acordo de delação premiada sob suspeita de corrupção na força-tarefa chefiada pelo próprio Dallagnol e suspostamente ministrada pelo então ministro da Justiça, à época juiz Sergio Moro. A força-tarefa em questão é a Lava Jato.

Deltan teria sido contratado e recebido os R$ 33 mil da tecnologia Neoway, citada dois anos antes na conversa privada entre os procuradores, em março de 2016, segundo o The Intercept.

Além de ministrar a palestra, em março de 2018, Deltan ainda fez a ponte entre colegas e representantes da Neoway, segundo o The Intercept, as conversas revelam que o intuito da aproximação seria angariar a modernidade da empresa em prol da Lava Jato.

No mesmo período Deltan gravou vídeo promovendo o uso de ferramentas tecnológicas em investigações, à época, chamou membros do Ministério Público para “votarem” seu desempenho na gravação.

A Folha de S. Paulo questionou o procurador de República sobre o teor das revelações, ele disse que anteriormente, não sabia que Neoway foi citada na investigação que ele mesmo seria o chefe. "Não reconheço a autenticidade e a integridade dessas mensagens, mas o que posso afirmar, e é fato, é que eu participava de centenas de grupos de mensagens, assim como estou incluído em mais de mil processos da Lava Jato. Esse fato não me faz conhecer o teor de cada um desses processos”, defendeu-se.

No entanto as “próprias línguas pagam os dentes”, isso porque, em mensagens no mesmo chat, cerca de quatro meses depois Deltan notou a gafe, após analisar a delação do lobista do partido MDB, Jorge Luz, suspeito de atuar em esquema subsidiários em contratos com a Petrobrás. “Isso é um pepino pra mim. É uma brecha que pode ser usada para me atacar (e a LJ), porque dei palestra remunerada para a Neoway, que vende tecnologia para compliance e due diligence, jamais imaginando que poderia aparecer ou estaria em alguma delação sendo negociada”, afirmou o procurador na conversa.

As mensagens são reproduzidas tal qual aparecem nos arquivos obtidos pelo Intercept, mantendo eventuais erros de digitação e normas da língua portuguesa.

A situação levou Deltan e outros procuradores que haviam mantido contato com a Neoway a deixarem as investigações relativas a Jorge Luz.

Os diálogos examinados pela Folha e pelo Intercept também mostram outras ocasiões em que convites recebidos por Deltan levaram a discussões sobre potenciais conflitos de interesses.

O procurador chegou a perguntar aos colegas sobre eventual participação em um evento organizado pela Odebrecht Ambiental, empresa do grupo que fez a mais extensa delação da Lava Jato. Deltan foi advertido pelos procuradores e não aceitou o convite.

Em outra oportunidade, o procurador teve que cancelar a presença em um evento organizado pela empresa distribuidora de combustíveis Raízen, logo após ler a notícia de que a companhia havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná.