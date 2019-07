AUDIÊNCIA Chefe da PF, Moro se cala sobre quem mandou investigar Gleen através do Coaf “Não é apenas um ataque absurdo à liberdade de imprensa mas também um claro abuso de poder.”, disse defensores da liberdade de imprensa

Moro: "Sempre agi com correção, com base na lei e na imparcialidade". Glauber disse a Moro que ele estará nos livros de História “como um juiz que se corrompeu, um juiz ladrão”. Foto: Reprodução/Câmara dos deputados federais

“A história não absolverá o senhor”, disse o deputado Glauber Braga, do PSOL, e completou. “Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como juiz ladrão.”, o ataque do deputado foi ao ministro Sérgio Moro, durante depoimento ontem (02), a deputados federais. Moro foi intimado à prestar esclarecimentos sobre as conversas reveladas pelo site The Intercept Brasil, onde Moro aparece conduzindo o processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nos diálogos, o ex-juiz se mostra parcial e decidido a prender a todo custo o líder petista. A sessão de depoimento foi encerrada após bate-boca entre governistas que começaram a gritar contra a fala feita pelo deputado do PSOL. Moro também teria mandado a Polícia Federal (PF), investigar o cofundador do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald.

Após oito horas de depoimento, Moro se defendeu e criminalizou as divulgações dos áudios, alegando se tratar de um,a tentativa de invalidar a Lava Jato. “O que existe é uma tentativa criminosa de invalidar condenações”, afirmou. “Alguém com muitos recursos está por trás destas invasões.” Por momentos, ele foi irônico. “Se ouve muito da anulação do processo do ex-presidente Lula”, ele comentou. “Tem que se perguntar realmente quem defende, então, Sergio Cabral, Eduardo Cunha, Renato Duque, todos esses inocentes que teriam sido condenados segundo este site de notícias.”

Os celulares de Moro, da juíza que o susbtituiu, Gabriela Hardt, e do desembargador Albel Gomes, foram recolhidos pela Polícia Federal, para serem periciados em busca de vestígios que levem ao hacker. Segundo o colunista Lauro Jardim, os procuradores tiveram postura opostas, Detan Dallagnol, não quis ceder o aparelho para que esse fosse averiguado.

No intuito de achar brechas para atacar o "demônio", a Polícia Federal solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), levantamento das atividades financeiras do cofundador do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, essa revelação foi feita pelo site O Antagonista, que explica, que não se trata de uma investigação formal.

Com o poder sobre a PF, quando questionado sobre as investigações contra Glenn, Moro não respondeu a oposição durante a audiência de ontem.

A Freedom of the Press Foundation, ong dedicada às dificuldades da imprensa no século 21, publicou uma nota. “Investigar criminalmente o jornalista por reportar é uma violação chocante de seus direitos”, afirmou o diretor-executivo Trevor Timm. “Não é apenas um ataque absurdo à liberdade de imprensa mas também um claro abuso de poder.”

Assista a audiência na íntegra: