Chiquinho Telles empodera mulheres com cursos profissionalizantes gratuitos

Com objetivo de empoderar as mulheres campo-grandenses, o líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD) lançou, nesta semana, projeto social voltado a oferecer cursos profissionalizantes gratuitos.

O projeto foi lançado com o curso Designer de Sobrancelha, sendo ministrado pela técnica de estética Celina Pesente, que possui 22 anos de atuação na área. A proposta é oferecer nas próximas etapas os cursos de maquiagem, depilação, manicure; na área da culinária: batata recheada, picles; e ainda pintura em tecido e decoupagem.

Segundo a técnica, além do curso ser gratuito, todo o material utilizado durante as aulas não vai ter custo nenhum. “Chiquinho Telles possibilita toda a estrutura necessária para a realização das aulas, inclusive cedeu seu Gabinete Comunitário, localizado nas Moreninhas, para que possamos capacitar as alunas”.

Para Celina, o Vereador com a iniciativa de dar a chance de as mulheres terem uma profissão vai bem além de aprendizagem de um ofício. “Percebemos, nos finais dos cursos, que as mulheres elevam sua autoestima, e já houve casos de mudarem totalmente sua história de vida”.

A própria Celina é um exemplo do quanto uma profissão pode ser um divisor de águas. “Quando eu fiz os cursos na área da estética não precisava trabalhar. Frequentava as aulas por ‘hobby’. Mas, quando o meu marido adoeceu, minha profissão foi o que me ajudou a manter a nossa sobrevivência financeira”.

Ao citar outro exemplo de empoderamento feminino, Celina lembrou de casos de alunas que sofriam violência doméstica. “Quando começaram a ganhar o seu próprio dinheiro, tornando-se independentes, essas mulheres deram uma guinada em suas vidas”.

Independente do motivo que as motivaram a aproveitar a oportunidade de adquirir uma profissão, para o Parlamentar “é uma satisfação oferecer cursos profissionalizantes aos moradores dos bairros de Campo Grande, principalmente àquelas que buscam um ponto de partida para mudarem suas vidas para melhor”.