Nova Capital Chiquinho Telles reivindica e prefeito atende moradores do bairro Nova Capital Vereador ressalta que Marquinhos Trad está mudando a 'cara' de Campo Grande

A luta é antiga, mas agora, com Marquinhos Trad (PSD) à frente da Prefeitura, o vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, Chiquinho Telles (PSD), conseguiu atender as solicitações dos moradores do Nova Capital.

O bairro recebe manutenção, patrolamento, cascalhamento e compactação em todas as suas ruas, que se encontravam intransitáveis. A situação havia se agravado com as chuvas, formando grande quantidade de buracos.

Para Chiquinho Telles, o prefeito Marquinhos Trad com o atendimento das reivindicações, facilita a vida do pedestre, e evita prejuízos aos motoristas.

Vale ressaltar que algumas das ruas do Nova Capital são linhas de transporte coletivo. "Os moradores recorreram ao nosso gabinete para pedir apoio no atendimento desta solicitação. Este é mais um bairro que recebe a atenção do prefeito Marquinhos, que está mudando a 'cara' de nossa cidade", ressaltou Chiquinho Telles.