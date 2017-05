Secretaria de Administração e Desburocratizaç Ciclo de Gestão de Desempenho marca um novo momento na vida funcional do servidor público

Foto: David Majella

Tendo como uma de suas principais diretrizes a valorização do servidor público, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), lançou nesta quarta-feira (10.5) mais uma etapa do Programa de Gestão por Competência, o Ciclo de Gestão de Desempenho dos servidores públicos civis de Mato Grosso do Sul.

Considerada a principal fase do Programa de Gestão Por Competências, o Ciclo de Gestão foi lançado em 2015 como uma nova política de gestão de pessoas. Representando o governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, destacou a importância da iniciativa, que já vem sendo desenvolvida e pretende se estender de maneira permanente, como parte da política de valorização dos servidores públicos da atual gestão.

“Ao abordar a gestão por competência estamos falando de uma reestruturação completa de cultura, de entrega, de participação do servidor. É um conjunto de ações desenvolvidas pela equipe da SAD, junto com os sindicatos e servidores – formalizadas hoje, mas desenvolvidas há tempos como projeto piloto. Um programa já funcionando, em andamento e em aprimoramento – como é necessário, afinal nenhum programa nasce pronto. E buscamos conduzir essa, assim como as demais ações deste governo, seguindo o princípio básico que é o da transparência com o uso dos recursos públicos” pontuou Riedel.Já o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, enfatizou a participação de gestores e representantes dos sindicatos na construção e implantação da meritocracia. “Esse é um momento histórico que vai mudar, efetivamente, a forma do governo lidar com os servidores. A Gestão Por Competência foi trabalhada a varias mãos, e chegou até aqui na base do diálogo, planejamento e melhorias. Parabenizo o governador Reinaldo Azambuja pela coragem de quebrar paradigmas e dar inicio à construção de uma nova cultura na gestão pública. Esse ciclo fará com que gestores e servidores possam trabalhar em equipe, mapeando as competências, fazendo um planejamento das entregas e, em consequência, atendendo cada vez melhor a população” ressaltou.

Representando os servidores, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos da Administração (Sindsad), Lilian Fernandes, falou sobre a expectativa das categorias em torno do Programa de Gestão Por Competências. “Por estar prevista em lei, sempre gerou muita expectativa para nós servidores e, por muito tempo, foi uma bandeira de luta das entidades sindicais. Este governo teve a coragem para começar este processo, e cabe a nós servidores, sindicatos e governo trilhar esse caminho. Nosso reconhecimento ao Governo do Estado! Não poderia deixar de ressaltar que todo este processo até a redação final do decreto que regulamenta a avaliação do desempenho do servidor foi discutido amplamente e construído por meio de muito diálogo com os sindicatos” enfatizou a presidente do Sindsad.

O Ciclo de Gestão de Desempenho é composto por 4 fases, sendo a primeira delas a elaboração do Plano de Gestão de Desenvolvimento Individual (PGDI) que, conforme o cronograma, deve ser preenchido até o dia 12 de junho. As próximas fases são:

Acompanhamento do PGDI, onde será identificado o andamento do que foi planejado, quais os avanços e as dificuldades encontradas;

Avaliação de Desempenho Individual (ADI) será a fase de avaliação mútua, na qual o servidor será avaliado pelo chefe imediato, e a equipe avalia o chefe;

Desenvolvimento do Servidor será a última etapa em que todas as fases anteriores serão analisadas e validadas.

Para mais informações procure o setor de Gestão de Pessoas no local do seu trabalho ou acesse.