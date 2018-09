Eleições 2018 Ciro cresce e ultrapassa Marina no cenário sem Lula, mostra pesquisa FSB "Jair Bolsonaro segue liderando disparado, com 26%; na simulação em que o ex-presidente é incluído, Lula vem em primeiro, com 37%"

Marina Silva e Ciro Gomes Foto: Reprodução/Web

Nova pesquisa eleitoral do instituto FSB, encomendada a pedido do banco BTG Pactual, segue mostrando o deputado Jair Bolsonaro (PSL) em primeiro lugar (26% das intenções de voto) no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cuja candidatura foi rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidenciável Ciro Gomes (PDT) cresceu, passando de 8% para 12%, em comparação com o levantamento anterior, da semana passada.

Marina Silva, da Rede, vem em terceiro, com 11%, empatada com Ciro dentro da margem de erro. A ex-senadora caiu em relação ao último levantamento, quando aparecia com 15%. Na sequência aparecem Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%; Fernando Haddad (PT), com 6%; João Amoêdo (Novo), com 4%; e Alvaro Dias (Podemos), com 3%. Henrique Meirelles (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Cabo Daciolo (Patriota) têm 1% cada um. Os demais não alcançaram esse patamar. Brancos, nulos e indecisos são 28%.



Fonte: Veja.