Eleições 2018 Ciro e Marina dialogam, mas aliança é difícil, diz articulador "'Eles são muito amigos e se falam diretamente'"

ciro-gomes-pre-candidato-a-presidencia pelo pdt concede entrevista durante congresso estadual , csb em-BH Foto: Reprodução/Web

Os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT-CE) e Marina Silva (Rede-AC) vem mantendo diálogo em meio à pré-campanha eleitoral, informa a coluna de Mônica Bergamo no jornal Folha de S. Paulo. As conversas têm gerado a expectativa - sobretudo no PDT de Ciro - de que uma negociação quem torno dos dois nomes viabilize uma chapa única.

“'Eles são muito amigos e se falam diretamente', confirma Cid Gomes (PDT-CE), irmão e articulador de Ciro. “Mas acho pouco provável que saia uma aliança”, completa.

Cid lembra que Marina está em segundo lugar nas pesquisas, quando Lula é excluído. Ainda que não tenha um bom tempo de TV para fazer propaganda, ela terá cobertura “generosa” da mídia, a exemplo dos outros principais candidatos, afirma."

