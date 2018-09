Segundo turno Ciro Gomes diz que prefere enfrentar Fernando Haddad no segundo turno Candidato à Presidência pelo PDT cancelou agendas públicas de campanha após passar por procedimento cirúrgico. Ele deu entrevista a rádio de Pernambuco nesta quinta-feira.

Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência, cancelou a participação em agendas públicas desta quinta-feira (27), após passar por um procedimento cirúrgico. Ciro deu entrevista por telefone de sua casa, em São Paulo, para a Rádio Jornal do Recife, de Pernambuco, pela manhã. O candidato também fez postagem dizendo que não terá agenda de rua, mas que irá conversar com os eleitores pelas redes sociais.

Na entrevista à rádio de Pernambuco, Ciro foi questionado sobre qual candidato preferiria enfrentar em um eventual segundo turno. Ela afirmou que prefere enfrentar Fernando Haddad (PT). "Claro que eu deveria dizer venha quem vier, mas o Brasil precisa se proteger do poço sem fundo do Bolsonaro. Uma disputa entre eu e o Haddad seria uma disputa entre dois democratas, entre duas pessoas respeitáveis, entre duas pessoas que respeitam a democracia. [...] Independentemente de ser mais fácil para mim derrotar o Bolsonaro, eu preferia, para proteger o Brasil, que fosse eu com Haddad."

Agenda cancelada

Segundo a assessoria de Ciro, ele passará o dia inteiro em casa, sem agenda externa. O candidato seguirá em recuperação na sexta-feira (2), mas ainda não há uma definição sobre sua agenda.

Nesta quinta, ele faria campanha em quatro cidades mineiras: Uberaba, Uberlândia, Divinópolis e Belo Horizonte. "Estou bem firme. Amanhã vou ter que cancelar. Mas logo em seguida eu volto lá", afirmou Ciro na quarta-feira.

Ciro viajaria para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina na sexta-feira.

Procedimento

Ciro deu entrada no hospital Sírio-Libanês na noite da terça-feira (25) com sangramento urinário relacionado ao crescimento benigno da próstata. Ele teve alta por volta das 16 h da quarta-feira (26), e seguiu para o debate do SBT/Folha de S.Paulo/UOL.

Ciro foi "submetido a uma intervenção cirúrgica de menor porte com cauterização das áreas hemorrágicas", conforme relatado em boletim médico divulgado pelo hospital. O procedimento foi endoscópico, sem corte, e durou 30 minutos.

Ele não passou pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) , ficou no quarto, pode comer normalmente, de acordo a equipe médica coordenada pelo doutor Roberto Kalil Filho e doutor Miguel Srougi.

Na terça, Ciro fez campanha na Baixada Fluminense pela manhã e, em seguida, foi para São Paulo. A assessoria do candidato disse que Ciro sentiu um leve desconforto.