Roberto Costa Colunista fala sobre prisão de Lula, senadoras revoltadas e português precário "Paulo Maluf defende Michel Temer"

TRIPLEX I - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado na quarta-feira (12) a nove anos e seis meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do tríplex do Guarujá, em São Paulo.

**

TRIPLEX II - A sentença foi emitida pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava-Jato na primeira instância, caso venha ser confirmada em 2ª instância, pelo Tribunal Regional Federal, Lula será preso e ficará inelegível.

**

TRIPLEX III - O ex-presidente é acusado de se beneficiar de dinheiro desviado da Petrobras na compra e reforma do tríplex no Guarujá, assim como no transporte de seu acervo presidencial após a saída do Planalto.

**

BOLSONARIZOU – O colunista político Manoel Afonso já se posicionou em relação à sucessão presidencial em 2018. Ele estará com os dois pés no palanque do deputado federal Jair Bolsonaro.

**

DOAÇÃO DE SANGUE – A agência responsável pela campanha para atrair doadores ainda não se apercebeu que gorduroso se escreve com ”s” e não com a letra “z”. Assim fica difícil ser solidário.

**

SURPRESA – Comentário no Facebook deixou transparecer que o eleitorado sul-mato-grossense não aceita mais a mesmice disputando a cadeira giratória do Parque dos Poderes.

**

POR FORA – Dois novatos na política, o médico cardiologista Ricardo Ayache e o empresário Sérgio Longen, estão começando a despertar o interesse de parcela significativa da população.

**

ESPECULAÇÃO – Caso o governador Reinaldo Azambuja opte por não disputar à reeleição, Eduardo Riedel seria o nome de consenso para substituí-lo na corrida eleitoral. E o Carlos Alberto?

**

OTIMISMO – Apesar das especulações apontarem que o processo de renovação na Assembleia Legislativa será superior a 70%, a maioria dos deputados acredita que não terá que limpar as gavetas.

**

HILÁRIO – O presidente Michel Temer tem defensor ferrenho de sua honestidade o ‘espetacular’ Paulo Salim Maluf!

**

TPM I - As senadoras oposicionistas Gleisi Hoffmann (PT-PR), Lídice da Mata (PSB-BA), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Fátima Bezerra (PT-RN) e Regina Sousa (PT-PI) deixaram o presidente do Senado sem assento.

**

TPM II – Contrárias à reforma trabalhista, as senadoras aproveitaram a primeira hora da sessão para passar a palavra para outros parlamentares que discursavam contra a proposta enviada pelo governo.

**

OLHO NO GATO - Em duas semanas de trabalho, a CPI das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado de Mato Grosso do Sul verificou mais de 50% das notas fiscais do primeiro TARE, do atual governo, e encontrou inconsistências por parte da empresa JBS.

**

ALBERT EINSTEIN – “Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta.