RECUPERAÇÃO DE RUAS Com 20 frentes de serviço, prefeitura tapa em média 750 buracos por dia

A Prefeitura iniciou a terceira semana de retomada da operação tapa-buraco com 20 frentes de serviços, quase o triplo em relação as sete equipes que iniciaram o serviço em 2 de janeiro, primeiro dia útil da administração do prefeito Marquinhos Trad. Em média têm sido tapados 750 buracos por dia, embora venha chovendo quase toda tarde.

O aumento de equipes representa um crescimento de quase 362% em relação aos últimos dois meses de 2016, quando em média foram fechados 162 por dia. Mesmo com este ritmo acelerado, foram tapados pouco mais de 6% dos 250 mil buracos que calculava-se existir no início da gestão, em 2.800 quilômetros de malha viária asfaltada da cidade.

Em três semanas foram fechados 15.750 buracos, representado a recuperação de quase cinco quilômetros de pavimento. Este número é 61% maior que os 9.769 buracos fechados nos meses de novembro e dezembro do ano passado, conforme os registros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Nos primeiros 16 dias de serviço, quando havia sido fechados 12.024 buracos, houve a aplicação de 2.711,48 toneladas CBUQ, ao custo de R$ 971.930,01, valor que somado as despesas, exigiram um investimento de R$ 2.174.143,07, R$ 71,69 o metro quadrado.

“Depois do primeiro turno da eleição, o serviço foi radicalmente desacelerado, chegando ao ponto de ficar parado por três semanas no mês de dezembro, quando choveu bastante . Isto contribuiu para agravar o quadro caótico de manutenção da malha asfaltada, que no mínimo em quatro meses será possível reverter”, explica o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos,Rudi Fiorese.

Nos meses de agosto e setembro, houve o fechamento de 41.840 buracos, ao custo de R$ 3.2, milhões. No mês de outubro, foram tapados 17.811 (redução de 45% sobre os 32.446 fechado em setembro); em novembro , 5.502 e em dezembro, 4.267, meses que a Prefeitura gastou R$ 1,835 milhão com o serviço.

As chuvas das últimas três semanas além de comprometerem o andamento do serviço, têm agravado as condições de manutenção de várias vias. Isto aconteceu, por exemplo, no último final de semana, quando a enxurrada destruiu trechos do pavimento de vias como a Manoel da Costa Lima, Salgado Filho, Sergipe, Minas Novas e Salmoro, Rua das Arvores e Avenida Roseira (no Bonança). “Em alguns destes locais, o tapa-buraco não resolve. Vamos ter que trocar parte da drenagem, substituir a tubulação de PVC, pela de concreto armado”, explica o secretário. Na Rua Salmoro, Vila Cidade Morena, o trabalho já começou.