Eleições 2018 Pesquisas indicam: só o TSE pode impedir que Lula vença as eleições Mesmo preso há 52 dias

Os resultados de todas as pesquisas realizadas até agora sobre intenções de voto para presidente da Republica são inquestionáveis e não dixam dúvidas: se Lula disputar a eleição está com ele a maior probabilidade de vencer, inclusive até com números que sinalizam a possibilidade de liquidar a fatura no primeiro turno. Por isso, a partir desta terça-feira, 29, os opositores de Lula e das esquerdas torcem ansiosos para que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com base na lei da ficha limpa, tomem a decisão que parece ser a única possível para evitar que o petista se eleja.

O TSE iniciou esta semana a avaliação que vai decidir se um réu em açao penal pode candidatar-se a presidente. As pesquisas pressionam para que esta pauta seja ampliada para incluir o caso de Lula. Ele já passou de réu à condição de condenado em segunda instância e está preso. Porém, como ainda não se esgotaram seus direitos de recurso contra a sentença, Lula tem garantia de lei para registrar a sua candidatura, mesmo estando na prisão. E enquanto suas apelações não forem julgadas, poderá fazer sua campanha de dentro da cela.

LIDERANÇA ABSOLUTA - Lula, entre os presidenciáveis, é o que tem os maiores índices de intençãode voto no País, conforme todas as poesquisas feitas antes e depois de sua prisão, em sete de abril.

A mais recente, da Vox Populi/CUT, feita entre 19 e 23 deste mêsr, ouviu duas mil pessoas em 121 municípios, com margem de erro em 2,2% e 95% de intervalo de confiança.

Segundo a Vox Populi, Lula derrotaria hoje seus eventuais adversários nas diversas simulações de disputa, com ampla margem de votos e até dispensando a necessidade de um segundo turno. No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula alcançou 39% contra 30% das soma dos concorrentes.

O segundo colocado, com praticamente um terço a menos de Lula, é o deputado Jair Bolsonaro (PSL), com 12%; seguido de Marina Silva (Rede), com 6%; Ciro Gomes (PDT), com 4%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 3% e Álvaro Dias (Podemos), com 2%. Já Henrique Meirelles (MDB-GO), Manuela D’Ávila (PC do B) e João Amoedo (Novo-RJ) têm 1% cada. Flávio Rocha (PRB-RN), Guilherme Boulos (Psol-SP), João Vicente Goulart (PPL), Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Paulo Rabelo de Castro (PSC) não pontuaram. O percentual dos que não vão votar em ninguém, brancos e nulos totalizou 21% e não sabem ou não responderam, 9%.

Na espontânea da Vox Populi, Lula também abre folgada dianteira., com 34% das intenções de votos. Bolsonaro surge em segundo lugar, com 10%; Ciro e Alckmin voltam a empatar, com 3% cada; Marina e o desistente Joaquim Barbosa com 2% cada; e Álvaro Dias, com 1%, enquanto 5% disseram que vão votar em outros, 25% em ninguém e 16% não sabem ou não responderam. Na simulação de segundo turno, Lula venceria todos os adversários. Com larga vantagem superaria Marina (45% a 14%). Contra Alckmin e Bolsonaro o petista teria 47% dos votos contra 11% e 16%, respectivamente.

No caso de Bolsonaro, seis em cada dez eleitores não aprovam seu desempenho, segundo a pesquisa. A taxa de aprovação é de apenas 23%. Os números são os mesmos do levantamento anterior, feito em abril.

PESQUISA ESTADÃO-IPSOS - A pesquisa mensal Barômetro Político Estadão-Ipsos mostra, em maio, que Lula é o candidato mais aprovado (45% contra 42% na anterior) e menos reprovado (52% contra 54% na anterior) dentre aqueles com mais intenções de voto para as eleições. Temer tem 92% de desaprovação; Alckmin, 69%; Ciro, 65%; Rodrigo Maia, 64%; Meirelles e Marina, 61%; Bolsonaro, 60%.

Apesar de o Ipsos incluir o nome de presidenciáveis em sua pesquisa, o Instituto não procura medir intenção de voto. O que os pesquisadores dizem aos entrevistados é o seguinte: “Agora vou ler o nome de alguns políticos e gostaria de saber se o (a) senhor (a) aprova ou desaprova a maneira como eles vêm atuando no País”.

A desaprovação ao juiz da Lava Jato, Sérrio Moro, sobe e já chega a 50%. Desde junho de 2017, quando a taxa de desaprovação a Lula estava em 68%, ela cai sem cessar. Movimento inverso ao de Temer, que tinha 59% de desaprovação em outubro de 2016 e desde então é mais desaprovado a cada mês. Outubro de 2016 marcou a menor desaprovação a Alckmin também, 49% -ele chegou a ter 75% de índice negativo em setembro de 2017, caiu e vê sua rejeição crescer desde janeiro.

Bolsonaro teve a menor taxa de desaprovação na primeira rodada de pesquisas, em outubro de 2015, 27%. Oscilou e, desde abril de 2017, quando estava em 48% de rejeição, assistiu a um crescimento consistente da desaprovação, até os 60% de agora. Sérgio Moro, que a cada dia comporta-se mais como parlamentar e menos como juiz, tem uma curva de desaprovação crescente. Em maio de 2016, dezembro de 2016 e janeiro e maio de 2017 teve as menores taxas de rejeição (22%). Nos últimos 12 meses, sua desaprovação mais que dobrou. Chegou a 53% em dezembro de 2017 e agora está em 50% -um dos indicadores mais precisos da divisão do país.

PESQUIS CNT/MDA - A 136ª Pesquisa CNT/MDA, realizada de 9 a 12 de maio de 2018 e divulgada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) no dia 14 de maio, acompanha o quadro apurado pelas demais amostragens sobre intenções de voto para presidente. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com o número BR-09430/2018.

Na espontânea da CNT/MDA, o líder é Lula, com 18,6%. Em seguida: Bolsonaro, 12,4%; Ciro Gomes, 1,7%; Marina, 1,3%; Alckmin, 1,2%. Barbosa: 1,0%; Álvaro, 0,9%; Outros, 1,8%; Branco/Nulo, 21,4%; Indecisos, 39,6%. Já na estimulada os resultados em diferentes simulações são estes: Cenário 1: Lula 32,4%, Bolsonaro 16,7%, Marina 7,6%, Ciro 5,4%, Alckmin 4,0%, Álvaro 2,5%, Collor 0,9%, Temer 0,9%, Guilherme Boulos 0,5%, Manuela D´Ávila 0,5%, João Amoêdo 0,4%, Rocha 0,4%, Meirelles 0,3%, Maia 0,2%, Paulo Rabello de Castro 0,1%, Branco/Nulo 18,0%, Indecisos 8,7%.

No cenário 2:, sem Lula, dá Bolsonaro com 18,3%, seguido por Marina 11,2%, Ciro 9,0%, Alckmin 5,3%, Álvaro 3,0%, Haddad 2,3%, Collor 1,4%, Manuela 0,9%, Boulos 0,6%, Amoêdo 0,6%, Meirelles 0,5%, Rocha 0,4%, Maia 0,4%, Rabello de Castro 0,1%, Branco/Nulo 29,6%, Indecisos 16,1%.

Para o segundo turno, a pesquisa CNT/DMA verificou que Lula vence todos os seus concorrentes. No cenário 1, ele tem 44,9%, e Alckmin 19,6%. No cenário 2, o petista soma 45,7% contra 25,9% de Bolsonaro. No cenário 3, 47,1% sobre 13,3% de Meireles. No cenário 4, Lula tem 44,4% e Marina 21,0%. No cenário 5, sobre Temer, vitória de 49,0% a 8,3%.

LIMITE DE VOTO - A pesquisa CNT/DMA perguntou aos entrevistados qual seria o único candidato em que votariam. O maior índice de preferência coube a Lula, com 25,6%, ficando Bolsonaro em segundo (13,1%), Marina em terceiro (4,5%) e Ciro em quarto (2,9%).

DATAFOLHA - Na pesquisa mais recente do DataFolha, primeira após a prisão de Lula e divulgada no dia 15 de abril, foram ouvidas 4.194 pessoas entre os dias 11 e 13 em 227 municípios brasileiros, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa realizada pelo Datafolha em janeiro deste ano, Lula alcançava entre 34% e 37% em cinco diferentes cenários. Na pesquisa de abril oscila entre 30% e 31%. No cenário estimulado que inclui Lula, Bolsonaro, Alckmin, Marina, Barbosa, Ciro e Meirelles, entre outros, o petista tem a preferência de 31%, e na segunda colocação está Bolsonaro, com 15%, à frente de Marina (10%), Barbosa (8%), Alckmin (6%), Ciro (5%), Alvaro Dias, do Podemos (3%), e Manuela D'Ávila, do PCdoB, com 2%. Com 1% pontuam Rodrigo Maia, Fernando Collor de Mello (PTC), Henrique Meirelles e Flávio Rocha, e os nomes de João Amoêdo (Partido Novo), Guilherme Boulos (PSol), Paulo Rabello de Castro (PSC) e Afif Domingos não atingiram 1%. Votos em branco ou nulo somaram 13%, e 3% não opinaram.